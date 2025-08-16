MasterChef Celebrity Argentina 2025: Wanda Nara adelantó cómo será

Wanda Nara atraviesa uno de sus mejores momentos laborales. Y en breve regresa a la televisión con dos proyectos muy esperados: Love Is Blind y Mastercher Celebrity Argentina.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
La empresaria y futura conductora del reality expresó algunas de las ideas nuevas para esta temporada.
Wanda Nara atraviesa uno de sus mejores momentos laborales. Y en breve regresa a la televisión con dos proyectos muy esperados: Love Is Blind y Mastercher Celebrity Argentina.
En sus redes, Wanda Nara compartió la primera foto desde México de las grabaciones de la segunda temporada de “Love Is Blind Argentina” en México junto a Darío Barassi.
La conductora respondió preguntas de su amigo Kennys Palacios y sorprendió al hablar de su vuelta a MasterChef Celebrity. “Estoy muy contenta, hace cinco minutos me llamaron… Se ponen un poquito celosos, tóxicos”, bromeó.
Luego agregó: “Me vine acá (a México) y me empiezan a llamar. Pero ya arrancamos las promos dentro de poco. Estoy al tanto del casting... Sé de algunos participantes”, confesó sin dar nombres.