Alerta de spoiler

MasterChef Celebrity Argentina 2025: Wanda Nara adelantó cómo será

La empresaria y futura conductora del reality expresó algunas de las ideas nuevas para esta temporada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Wanda Nara atraviesa uno de sus mejores momentos laborales. Y en breve regresa a la televisión con dos proyectos muy esperados: Love Is Blind y Mastercher Celebrity Argentina.

Wanda Nara y MasterChef Celebrity Argentina

La conductora respondió preguntas de su amigo Kennys Palacios y sorprendió al hablar de su vuelta a MasterChef Celebrity. “Estoy muy contenta, hace cinco minutos me llamaron… Se ponen un poquito celosos, tóxicos”, bromeó.

Luego agregó: “Me vine acá (a México) y me empiezan a llamar. Pero ya arrancamos las promos dentro de poco. Estoy al tanto del casting... Sé de algunos participantes”, confesó sin dar nombres.

