MasterChef Celebrity Argentina 2025: Wanda Nara adelantó cómo será

Wanda Nara atraviesa uno de sus mejores momentos laborales. Y en breve regresa a la televisión con dos proyectos muy esperados: Love Is Blind y Mastercher Celebrity Argentina.

En sus redes, Wanda Nara compartió la primera foto desde México de las grabaciones de la segunda temporada de “Love Is Blind Argentina” en México junto a Darío Barassi.

Wanda Nara y MasterChef Celebrity Argentina

La conductora respondió preguntas de su amigo Kennys Palacios y sorprendió al hablar de su vuelta a MasterChef Celebrity. “Estoy muy contenta, hace cinco minutos me llamaron… Se ponen un poquito celosos, tóxicos”, bromeó.

Luego agregó: “Me vine acá (a México) y me empiezan a llamar. Pero ya arrancamos las promos dentro de poco. Estoy al tanto del casting... Sé de algunos participantes”, confesó sin dar nombres.