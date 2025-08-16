No dejaron salir a L-Gante del país y tomó una drástica decisión

L-Gante volvió a ser noticia este fin de semana luego de que se conociera que no pudo concretar su viaje a México. Según reveló la cuenta de espectáculos Gossipeame , el cantante de cumbia 420 fue rechazado en migraciones el viernes por la noche por ser deudor de la cuota alimentaria.

Carmen Barbieri destrozó a More Rial tras su nueva aprehensión y la hija del conductor le respondió por redes

“L-Gante no pudo viajar a México este viernes. Lo rebotaron en migraciones por ser deudor de cuota alimentaria”, detalló la panelista de Puro Show , Pochi. Por su parte, el periodista Nacho Rivarola reveló lo que le había anticipado el abogado de Tamara Báez, su expareja y madre de su hija: “No va a poder salir”.

image

Lo cierto es que, tras el frustrado intento de abandonar el país, el cantante tomó una drástica decisión conforme a la información y el video que publicó el cronista Oliver Quiroz en sus redes sociales: en vez de viajar, se mostró en un boliche de Monte Grande, donde compartió la noche con amigos y fanáticos.

En medio de este escándalo, la última semana Elián Valenzuela había confirmado su reconociliación con la mamá de su hija Jamaica, sin embargo Tamara se encargó de asegurar que está soltera.

Qué terminó haciendo L-Gante

image

Fuente: Ciudad