Murió Daniel Buira, histórico baterista de Los Piojos

El exbaterista de Los Piojos, Daniel Buira, murió durante la madrugada de este sábado en la sede de su escuela de percusión La Chilinga, ubicada en Ciudad Jardín, en el partido bonaerense de Tres de Febrero.

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Según informaron fuentes policiales, el artista se encontraba en un patio interno del lugar cuando, cerca de las 4 de la mañana, comenzó a pedir ayuda al manifestar que tenía dificultades para respirar.

Un vecino acudió rápidamente para asistirlo, pero de acuerdo a su testimonio, Buira se descompensó, perdió el conocimiento y falleció en el lugar.

A partir del hecho, la Justicia inició una causa por averiguación de causales de muerte, que quedó en manos de la UFI 8 de Morón. Si bien el músico padecía asma, los investigadores buscan determinar con precisión qué ocurrió y descartar la posible intervención de terceros.

En ese marco, se ordenaron distintas medidas en la escuela de percusión. Según trascendió, el establecimiento no cuenta con cámaras de seguridad en su interior, por lo que se analizarán las imágenes captadas en el exterior.

Buira fue uno de los bateristas históricos de la banda y participó en la grabación de algunos de sus discos más emblemáticos, dejando una marca en el sonido de una de las agrupaciones más populares del rock argentino.