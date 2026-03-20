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Reality

MasterChef Celebrity coronó a su nuevo campeón

La definición del programa que se emite por la pantalla de Telefe tuvo picos de rating muy importantes.

Por Agencia NA
La final de MasterChef Celebrity arrasó con el rating.

La final de MasterChef Celebrity arrasó con el rating.

El influencer Ian Lucas se convirtió en el campeón de la temporada 2025/2026 de MasterChef Celebrity, superando en la final a Sofía “La Reini” Gonet.

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En un final muy emotivo, con números muy altos de rating según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, Ian Lucas coronó un buen trabajo realizado durante toda la edición del programa.

La cocina más famosa del país ya tiene nuevo ganador: Ian Lucas se consagró campeón de MasterChef Celebrity Argentina tras imponerse en la gran final ante Sofía “La Reini” Gonet, en una definición cargada de emoción y alto nivel gastronómico.

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La última gala, emitida por Telefe, mantuvo en vilo a la audiencia hasta el final, luego de dos jornadas intensas en las que ambos finalistas debieron demostrar todo su talento con un exigente menú de tres pasos: entrada, plato principal y postre.

Ian logró destacarse con una propuesta sólida desde lo técnico y lo conceptual, lo que terminó inclinando la balanza a su favor frente al estilo innovador de “La Reini”, quien también recibió elogios del jurado por su desempeño a lo largo del certamen.

El veredicto estuvo a cargo del jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, quienes evaluaron cada detalle de los platos antes de anunciar al ganador.

Emoción y festejo

La definición contó con la presencia de exconcursantes y familiares, lo que le dio un marco aún más emotivo a la consagración. Tras escuchar su nombre, Ian Lucas celebró con emoción el logro que corona meses de esfuerzo dentro de la competencia.

Bajo la conducción de Wanda Nara, la temporada llegó a su fin con una final a la altura de las expectativas, consolidando una vez más el éxito del formato en la televisión argentina.

Además del trofeo, Ian se llevó el premio mayor de 50 millones de pesos, convirtiéndose en el nuevo dueño del delantal dorado y en el gran protagonista de la edición 2025/26.

FUENTE: Agencia NA

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