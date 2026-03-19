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Feria

El Chalet Cantoni se viste de gala para potenciar el talento de las emprendedoras sanjuaninas

En el marco del Mes de la Mujer, el espacio cultural de Santa Lucía recibirá a más de 70 expositoras en una jornada que combinará diseño, gastronomía y arte con entrada gratuita.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Este próximo 21 de marzo, el Chalet Cantoni se transformará en el escenario principal de una propuesta que busca poner en valor el empoderamiento económico y creativo de las sanjuaninas. Bajo el nombre de “Feria Paseo Cantoni: Edición Mes de la Mujer”, el evento abrirá sus puertas a partir de las 18 horas para recibir a las familias y visitantes que deseen disfrutar de una tarde diferente.

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La convocatoria reunirá a más de 70 emprendedoras locales, quienes exhibirán una curada selección de productos que van desde piezas de diseño de autor y obras de arte hasta artículos de decoración y propuestas de cosmética natural. El objetivo central de esta edición especial es visibilizar el trabajo de las mujeres que motorizan la economía regional a través de sus proyectos independientes, brindándoles un espacio de comercialización directa con el público.

Además del recorrido por los stands, la jornada contará con un sector gastronómico especialmente acondicionado para que los asistentes puedan degustar distintos sabores mientras recorren el predio. La iniciativa se presenta como el plan ideal para el fin de semana, permitiendo no solo la adquisición de productos únicos y originales, sino también el apoyo directo al crecimiento de los emprendimientos de la provincia. La invitación es abierta a toda la comunidad y la entrada será libre y gratuita, consolidando al Chalet Cantoni como un punto de encuentro clave para la cultura y el desarrollo local.

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