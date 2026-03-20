Murió Chuck Norris, el actor estadounidense tenía 86 años

Este jueves, a los 86 años, murió el reconocido actor estadounidense Chuck Norris. El artista destacado por sus películas de acción permanecía internado en Hawái tras sufrir una “emergencia médica”. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su cuenta de Instagram personal.

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“Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana [jueves]. Si bien deseamos mantener la privacidad de las circunstancias, les informamos que estaba rodeado de su familia y descansaba en paz. Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza”, introduce el comunicado subido a su cuenta de Instagram este viernes por la mañana.

Tras ello, agrega: “Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia. Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable en muchas vidas”.

Embed - Chuck Norris on Instagram: "It is with heavy hearts that our family shares the sudden passing of our beloved Chuck Norris yesterday morning. While we would like to keep the circumstances private, please know that he was surrounded by his family and was at peace. To the world, he was a martial artist, actor, and a symbol of strength. To us, he was a devoted husband, a loving father and grandfather, an incredible brother, and the heart of our family. He lived his life with faith, purpose, and an unwavering commitment to the people he loved. Through his work, discipline, and kindness, he inspired millions around the world and left a lasting impact on so many lives. While our hearts are broken, we are deeply grateful for the life he lived and for the unforgettable moments we were blessed to share with him. The love and support he received from fans around the world meant so much to him, and our family is truly thankful for it. To him, you were not just fans, you were his friends. We know many of you had heard about his recent hospitalization, and we are truly grateful for the prayers and support you sent his way. As we grieve this loss, we kindly ask for privacy for our family during this time. Thank you for loving him with us. With love, The Norris Family" View this post on Instagram

El pasado 10 de marzo, Norris había celebrado su cumpleaños y en redes publicó un video en el que se lo observaba entrenando y en el que dice la frase: "Yo no envejezco, yo subo el nivel".

Norris fue conocido por su trayectoria en el cine de acción y las artes marciales, con títulos emblemáticos como "Desaparecido en acción"; "El furor del dragón', donde compartió pantalla con Bruce Lee. Además, es recordado por protagonizar la popular serie televisiva "Walker, Texas Ranger".

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Además de su carrera en Hollywood, Norris era un experto en varias artes marciales y se convirtió en una figura icónica de la cultura popular, impulsado también por los conocidos 'Chuck Norris facts', frases satíricas y humorísticas sobre el actor que circulan en internet.