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Mauro Icardi y la China Suárez viajaron de urgencia a Buenos Aires: embargo millonario y posible sanción de la FIFA

Con la famosa casa de los sueños en la mira, el futbolista y la actriz enfrentan un complejo frente judicial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La reciente llegada de Mauro Icardi y Eugenia China Suárez a Buenos Aires coincidió con un revés judicial de alto impacto mediático. El juez Adrián Hagopián dictó el embargo preventivo de el sitio conocido como “la casa de los sueños”, propiedad vinculada a ambos protagonistas, en el marco de una disputa legal que involucra reclamos económicos y obligaciones alimentarias.

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De acuerdo con lo informado por Etchegoyen en Infobae a las Nueve, el magistrado resolvió la medida luego de analizar la situación patrimonial del futbolista y la actriz. La vivienda, valuada en 268 mil dólares, quedó sujeta a la decisión judicial sin que esto impida, por el momento, su uso por parte de Icardi y Suárez durante su estadía en la capital argentina. La residencia había sido señalada previamente como el principal bien inmueble que Icardi había adquirido con el objetivo de compartir con Wanda Nara, su expareja y madre de sus hijas, y figura clave en el conflicto legal.

La causa se originó a partir de una deuda alimentaria reclamada por Nara. El expediente establece que, en caso de incumplimiento de los pagos mensuales —fijados inicialmente en 30 mil euros—, la suma se incrementará a 45 mil euros. Además, el fallo agrega una garantía adicional de 100 mil dólares, destinada a cubrir posibles faltas de pago. El monto total embargado responde a la necesidad de asegurar los derechos de los menores involucrados.

La Justicia argentina notificó a la FIFA sobre la evolución de la causa. La intervención del organismo internacional podría afectar la carrera futbolística de Icardi, quien actualmente integra el plantel del Galatasaray de Turquía. La amenaza de una sanción deportiva, incluida la posible inhabilitación para jugar, representa un factor de presión para el delantero cuyo contrato vence a mitad de año y su futuro es una incógnita.

La disposición del juez Hagopián busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones económicas de Icardi. El expediente contempla la posibilidad de que la causa escale a instancias internacionales si no se produce un acuerdo, lo que podría derivar en sanciones más severas para el futbolista.

En este contexto, se sumó una condición clave para el reencuentro de Icardi con sus hijas en Buenos Aires. El encuentro, organizado por las autoridades judiciales y las abogadas de ambas partes, estuvo supeditado a que las niñas no falten al colegio los días 25 ni 26 de marzo. Esta medida fue consensuada por el juez Adrián Hagopián, la licenciada María Fernanda Mattera y los representantes legales de ambas partes, con el fin de no alterar la rutina educativa de las menores. El futbolista prevé regularizar la deuda alimentaria establecida en 147.582,90 dólares estadounidenses, conforme a lo fijado por resolución judicial.

Mientras tanto, Wanda Nara se encuentra fuera del país, disfrutando de unas vacaciones que primero la tuvieron en las Islas Maldivas y por estos días recorre las calles de Shangái, siempre con su pareja Martín Migueles. En paralelo, las hijas de Icardi y Nara participaron días atrás en Rosario de la boda de su tío Guido Icardi, junto a Nora Colosimo, madre de Wanda, y otros miembros de la familia paterna, en una doble celebración que incluyó un encuentro familiar y un almuerzo.

La tensión entre las partes, el embargo de bienes y la potencial intervención de la FIFA configuran un escenario inédito en el conflicto que involucra a Mauro Icardi, la China Suárez y Wanda Nara. Las próximas decisiones judiciales y la reacción de los organismos deportivos definirán el impacto final de este capítulo en la vida personal y profesional de los protagonistas.

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