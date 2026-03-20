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La última publicación de Chuck Norris días antes de su muerte: "Yo no envejezco, yo subo de nivel"

El ícono del cine de acción se mostró activo y optimista en un video publicado cuando cumplió 86 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Hollywood despidió este 20 de marzo a Chuck Norris, leyenda del cine de acción y las artes marciales. El actor falleció el jueves 19, aunque la noticia recién fue comunicada por su familia un día después.

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El deceso de Norris tomó por sorpresa a sus seguidores, pues se había mostrado activo y en buen estado de salud la semana anterior.

Un mensaje final fiel a su leyenda

El 10 de marzo, día en que cumplió 86 años, Norris publicó un video en el que se le veía entrenando al aire libre, intercambiando golpes con un compañero en una sesión de sparring.

La frase que acompañó su publicación se convirtió en su despedida simbólica. “Yo no envejezco, yo subo de nivel”, escribió en su cuenta de Instagram.

“¡Hoy cumplo 86! No hay nada como un poco de acción divertida en un día soleado para hacerte sentir joven”, agregó el protagonista de Fuerza Delta. “Estoy agradecido por otro año, por la buena salud y por la oportunidad de seguir haciendo lo que amo. Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo. Su apoyo a lo largo de los años ha significado más para mí de lo que jamás podrán imaginar”.

El adiós a un grande del cine de acción

La noticia de la muerte de Chuck Norris se conoció un día después de que medios como TMZ reportaran que el actor había sido llevado a un hospital en Hawái tras una emergencia médica, cuyos detalles no fueron revelados.

La familia confirmó que deseaban mantener reserva sobre las circunstancias del fallecimiento; sin embargo, precisaron que Norris expiró “rodeado de su familia y en paz”.

“Para el mundo, era un artista marcial, actor y un símbolo de fortaleza. Para nosotros, era un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia”, se lee en el comunicado de los deudos.

Norris alcanzó la fama en la década de 1980 con películas de artes marciales como A Force of One (El exterminador) y la saga Prisionero de guerra. Su popularidad creció aún más con la serie televisiva Walker, Texas Ranger, estrenada en 1993, donde interpretó a un policía que se caracterizaba por su disciplina y habilidades de combate.

Con el paso de los años, su figura trascendió el cine para convertirse en un fenómeno de internet gracias a los llamados “Chuck Norris facts”, una serie de memes que exageraban de manera humorística su fuerza y habilidades casi sobrenaturales.

Su última gran aparición cinematográfica fue en Los indestructibles 2, donde compartió pantalla con varias leyendas del género.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, diversas figuras del cine de acción expresaron su pesar. Entre ellas, Sylvester Stallone, quien recordó su experiencia trabajando junto a Norris: “Era un estadounidense ejemplar en todos los sentidos. Un gran hombre y mis condolencias a su maravillosa familia”.

“Mis más sinceras condolencias por la partida de mi amigo, Chuck Norris. Nos conocimos desde mis primeros días en la industria, y siempre respeté al hombre que era”, expresó también Jean-Claude Van Damme.

En tanto, Dolph Lundgren lo definió como un referente personal y profesional: “Desde que era un joven artista marcial y luego al entrar en el cine, siempre lo admiré como un modelo a seguir. Alguien que tenía el respeto, la humildad y la fuerza que se necesita para ser un hombre. Te extrañaremos, amigo”.

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