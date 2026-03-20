El novio de un sanjuanino se metió en el escándalo entre Tini y Emilia Mernes

En medio de uno de los rumores más comentados del mundo del pop argentino, Lizardo Ponce, pareja de Franco Poggio , el sanjuanino que participa de Gran Hermano, decidió romper el silencio, pero con una postura tan firme como cuidadosa. Invitado al programa Puro Show, el influencer fue consultado por la supuesta interna entre Tini Stoessel y Emilia Mernes, dos artistas con las que mantiene un vínculo cercano.

Lejos de alimentar el escándalo, Lizardo eligió correrse del centro de la polémica y priorizar los afectos. “Por respeto a la amistad que tengo con Emilia y con Tini no tengo nada para decir”, expresó con contundencia. Su declaración no solo buscó evitar conflictos, sino también dejar en evidencia su intención de no exponerse ni exponer a ninguna de las dos.

El contexto no es menor. En las últimas semanas, crecieron los rumores de una supuesta “guerra” entre las dos figuras del pop, potenciada por gestos en redes sociales y versiones de internas dentro del círculo artístico. Aunque ninguna de las protagonistas confirmó un enfrentamiento, los indicios fueron suficientes para que el tema escalara mediáticamente y generara una grieta entre fandoms y figuras cercanas.

Lizardo Ponce se sinceró sobre el escándalo entre Tini Stoessel y Emilia Mernes

En ese escenario, la palabra de alguien como Lizardo, que comparte espacios y amistades con ambas, generaba especial expectativa. Sin embargo, su respuesta fue tan diplomática como emocional. “Me duele, obviamente, porque las quiero mucho a las dos”, confesó, dejando ver que, más allá del escándalo, hay un vínculo real que lo atraviesa. Su postura evitó cualquier tipo de favoritismo: “Estoy con las dos, tengo un buen vínculo con las dos”.

Además, el influencer hizo hincapié en un punto clave que muchas veces queda relegado en medio del show mediático: los límites de la intimidad. “No me corresponde decir nada porque si ellas no se están expresando, no tengo por qué hacerlo yo”, sostuvo, respetando la idea de mantener la "intimidad" de sus amigas.

Incluso fue un paso más allá y reflexionó sobre el rol de la amistad en este tipo de situaciones. Para él, hablar de más sería una traición: “No estaría siendo buen amigo si me pusiera a decir cosas que ellas prefieren que queden en la intimidad”. Aun así, dejó en claro su deseo personal: que el conflicto, exista o no en los términos que se plantean, pueda resolverse. “Si fuese por mí, me encantaría que esté todo bien. Mi deseo es que se solucione”, cerró, con una frase que mezcla esperanza y afecto.

Así, Lizardo Ponce se posiciona como una figura que, en medio del ruido mediático, elige el silencio estratégico y el cuidado de los vínculos. Sin embargo, a pesar de su poca voluntad por revelar las razones de este conflicto, sí confirmó que el escándalo es real, pero que los motivos permanecen en la intimidad de Emilia Mernes y Tini Stoessel.