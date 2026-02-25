miércoles 25 de febrero 2026

Televisión

Influencer y modelo, quién es Franco Poggio, el primer sanjuanino en Gran Hermano y novio de un conocido periodista

El joven de 23 años, quien además es estudiante de Psicología, ingresó a la casa más famosa del país y habló de su historia de amor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Quién es Franco Poggio, el primer sanjuanino en entrar a la Casa de Gran Hermano.

Quién es Franco Poggio, el primer sanjuanino en entrar a la Casa de Gran Hermano.

La nueva edición de Gran Hermano: Generación Dorada ya está en marcha y, con el ingreso progresivo de participantes, comenzaron a conocerse las historias personales que prometen dar que hablar. Entre ellas, una se destaca especialmente para el público cuyano: Franco Poggio es el primer sanjuanino en ingresar a la casa más famosa del país.

un sanjuanino entro a gran hermano por primera vez en la historia del reality y es de la villa america
Increíble

Un sanjuanino entró a Gran Hermano por primera vez en la historia del reality y es de la Villa América
elba marcovecchio hablo sobre su supuesto romance con guillermo francella
Rompió el silencio

Elba Marcovecchio habló sobre su supuesto romance con Guillermo Francella

Oriundo de Villa América, el joven de 23 años dejó en claro desde su presentación que sus raíces son parte central de su identidad. “Soy de San Juan, actualmente vivo en Buenos Aires, soy modelo y estudio psicología”, expresó ante las cámaras, marcando con orgullo su origen.

Instalado hoy en Buenos Aires, Franco combina su trabajo como modelo con sus estudios universitarios en Psicología. Además, tiene fuerte presencia en redes sociales, donde construyó un perfil vinculado a la moda y al mundo digital.

En su video de presentación también aclaró una curiosidad que suele generar confusión: “Tengo el mismo apellido que Juli Poggio, pero no somos parientes, ni primo ni nada”, comentó entre risas.

Con un estilo frontal, se definió como alguien “directo” y “sin pelos en la lengua”. “Si hay algo que me molesta, lo digo de frente, pero también tengo mi lado sensible y soy compañero”, aseguró, anticipando cómo podría plantarse dentro del reality.

Su historia de amor con Lizardo Ponce

Más allá de su perfil propio, Franco ya era conocido en el ambiente mediático por su relación con el influencer y conductor Lizardo Ponce. “Estoy de nuevo con Lizardo Ponce, hace dos años. Es el amor de mi vida”, contó sin dudar durante su presentación.

La historia entre ambos comenzó hace tiempo, primero con intercambios virtuales a través de Instagram. “Nos empezamos a hablar por Instagram hace unos años y hace un tiempo nos volvimos a encontrar. Desde ese momento nos volvimos inseparables y después nos pusimos de novios”, relató Lizardo en una entrevista.

image

La pareja decidió blanquear públicamente su relación durante la noche de los Premios Ídolo, luego de varios meses de rumores. “Llegó el día en el que teníamos que compartir esto, que también es parte de mi vida”, explicó el conductor de La Casa Streaming.

Emocionado tras el evento, Lizardo expresó: “Él es el verdadero premio. Franco es mi motor de todos los días, el que se banca lo lindo y lo feo de todo mi camino. Es el mejor compañero que podría tener”.

image

Aunque la relación avanza a paso firme, por ahora no planean convivir formalmente. “Cada uno tiene su casa… pero medio que sí porque todos los días dormimos juntos”, contó el influencer, dejando en claro que comparten gran parte de su rutina.

Si bien su vínculo con Lizardo lo puso en el radar del ambiente artístico, Franco ahora enfrenta el desafío de construir su propia identidad dentro del reality de Telefe. Su ingreso a la casa marca un hito para San Juan, que por primera vez tiene un representante en el programa.

image

Con una personalidad que combina seguridad y sensibilidad, el joven sanjuanino buscará demostrar que es mucho más que “el novio de”. Y mientras el país sigue cada movimiento de los nuevos participantes, en su provincia natal ya lo sienten como propio: Franco Poggio lleva el nombre de San Juan a la pantalla nacional.

