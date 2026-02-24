martes 24 de febrero 2026

Cumple muy feliz

Mirtha Legrand celebró sus 99 años: cuál fue el particular souvenir que repartió a sus seguidores

La diva festejó un año más de vida y ni la lluvia frenó su alegría junto a un selecto grupo de invitados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las primeras fotos del cumpleaños de Mirtha Legrand.

Las primeras fotos del cumpleaños de Mirtha Legrand.

Mirtha Legrand cumplió 99 años y lo celebró con una megafiesta en la casa de Marcela Tinayre. El festejo habría empezado una hora después de lo pautado por las intensas lluvias que azotaron la Ciudad de Buenos Aires, pero que no opacaron la alegría de la diva argentina.

Además de sus familiares, la conductora sopló las velitas en compañía de muchos famosos, como Roberto Moldavsky junto a su novia Micaela, Mauricio D’Alesaandro, Mariana Gallego, Valeria Gastaldi, Iliana Calabró, Jairo y Carlos Rottemberg.

El que tampoco quiso perderse esta noche especial fue Marcelo Polino que, además de abrazar a Chiquita, compartió una foto con el souvenir que ella repartió a sus casi 60 invitados. Se trató de un abanico rosa con detalles en dorado donde se apreciaba la frase “porque yo ya soy una leyenda”.

image

El accesorio también contó con una foto retro de Mirtha, su nombre y edad. Según varios videos que circularon en las redes, fue muy útil entre los presentes, ya que hacía calor. Marcela Tinayre, la dueña del lugar, también prendió un ventilador de pie.

Qué dijo Mirtha Legrand en su cumpleaños 99

La diva máxima de la TV habló con TN sobre la dicha de haber cumplido los 99 años. “Me emociona haber llegado a esta edad,nunca me imaginé. Llegar bien, como estoy, es casi un milagro", reconoció.

Al ser consultada por el secreto de su vitalidad, fue contundente: “Ninguno. No como nada especial, hago una vida normal, hago gimnasia, trabajo, disfruto y me ocupo de mi familia. Hago una vida normal, menos cocinar, hago de todo”.

Y agregó: “No solo leo, sino que también retengo, sé qué es lo que estoy leyendo. Siempre me gustó estar informada; desde chiquita quería saber todo”.

FUENTE: TodoNoticias

