Lanzan una convocatoria para dictar talleres de danza, teatro y música: cómo anotarse

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan anunció la apertura de una nueva convocatoria destinada a fortalecer el entramado artístico de la provincia. A través de esta iniciativa, se invita a docentes y referentes de la danza, el teatro y la música a presentar propuestas para dictar talleres en las salas de Espacios Compartidos, situadas en el Centro Ferro Urbanístico.

El principal atractivo de esta propuesta es la posibilidad de utilizar las instalaciones de manera totalmente gratuita por un tiempo determinado, una medida que busca derribar las barreras logísticas que suelen enfrentar los hacedores culturales locales.

Los interesados en formar parte de este programa tienen tiempo de enviar sus proyectos hasta el próximo lunes 2 de marzo. Para formalizar la inscripción, los aspirantes deben remitir su propuesta al correo electrónico [email protected], detallando la información personal del profesor a cargo y una descripción pormenorizada de las actividades y objetivos del taller a desarrollar.

Una vez finalizado el periodo de recepción, la autoridad ministerial realizará una selección de los proyectos que ocuparán las salas, bajo un esquema que contempla la renovación de la participación cada dos o tres meses para garantizar la rotación y el acceso a más artistas.