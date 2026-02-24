Robbie Williams en la Argentina: cómo comprar las entradas

El músico británico Robbie Williams regresa a la ciudad de Buenos Aires para realizar una presentación en el Movistar Arena . El evento forma parte de su gira mundial y marca el reencuentro con sus seguidores locales tras 20 años de su última actuación en territorio nacional. La organización confirmó la fecha del recital para el jueves 1 de octubre .

La adquisición de tickets para el show de Robbie Williams inicia este martes 24 de febrero a las 12 del mediodía . Esta primera instancia consiste en una preventa exclusiva para los clientes de American Express Platinum. Los interesados deben realizar el trámite de compra únicamente a través del sitio web oficial del Movistar Arena.

El sistema requiere un registro previo en la plataforma para agilizar el proceso de selección de ubicaciones. La ventana de oportunidad para este grupo de usuarios se mantiene hasta agotar el cupo destinado a la etapa inicial. El resto de los seguidores podrá acceder a las entradas el jueves 26 de febrero, también a partir del mediodía, momento en que comienza la venta general para todos los medios de pago aceptados.

El cronograma busca organizar la alta demanda que genera la vuelta del solista. El cantante no pisa suelo argentino desde su concierto en el estadio Monumental durante 2006. En aquel entonces, Williams lideraba los ránkings mundiales y consolidaba su estatus como figura central del pop británico.

La actual gira, denominada Britpop, ya reunió a más de un millón de personas en sus diferentes escalas por el continente europeo. Solo en el Reino Unido, las presentaciones en Edimburgo y otras ciudades convocaron a 250.000 espectadores. El tramo latinoamericano del tour sigue a una extensa serie de fechas que retoma su actividad el 5 de junio en Alemania después de un breve receso.

Detalles del nuevo álbum y el repertorio del show

El espectáculo en el Movistar Arena combinará los clásicos históricos del artista con las canciones de su decimotercer trabajo de estudio. El disco, titulado Britpop, salió al mercado el pasado 16 de enero con una recepción comercial exitosa. Con este lanzamiento, el cantante logró su decimosexto álbum número uno en el Reino Unido.

Esta cifra le permitió quebrar el récord histórico del artista solista con mayor cantidad de discos en la cima de los listados de ese país. La producción de este material contó con colaboraciones de figuras de renombre en la industria musical.

Entre los invitados destaca Chris Martin, líder de Coldplay, quien aportó su talento en el piano y las guitarras. Gaz Coombes, integrante de la banda Supergrass, participó como escritor y productor del proyecto. La lista de colaboradores suma a Tony Iommi de Black Sabbath, Gary Barlow de Take That y al dúo mexicano Jesse & Joy.

Williams postergó originalmente la salida de esta obra para no coincidir con el estreno de The Life of a Showgirl de Taylor Swift. El listado de canciones para el primero de octubre incluye temas nuevos como “Rocket”, “Spies”, “Pretty Face” y “All My Life”. Estos se intercalarán con hits mundiales de la talla de “Feel”, “Rock DJ”, “Strong” y “Let Me Entertain You”.