La nueva conquista de Mauricio Macri: quién es y cómo inició el romance

Desde que se confirmó la separación entre Mauricio Macri y Juliana Awada, el foco mediático se posó sobre la vida sentimental del exmandatario.

Cumple muy feliz Mirtha Legrand celebró sus 99 años: cuál fue el particular souvenir que repartió a sus seguidores

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en las últimas horas a través de SQP, una nueva versión sumó un nombre fuerte del espectáculo, donde aseguró que Macri estaría comenzando un vínculo con una mujer conocida del medio y bastante menor que él.

El expresidente desde “hace unos días” estaría viendo a otra persona que no tiene relación con los nombres que habían circulado anteriormente, como Guillermina Valdés o Natalia Graciano.

“Ella tiene 38 años y es famosa. Nunca me hubiera imaginado que saliera con él”, afirmó Latorre, y deslizó que el vínculo estaría en una etapa inicial.

Incluso sugirió que Macri no tendría inconvenientes en que la relación se haga pública: “Creo que él quiere que se sepa”.

“Ella lo encaró, él le dijo que no al principio. Intentó con Valdés, con Graziano. Se ve que no quiere estar solo y agarró viaje. Él tenía el prejuicio de que es medio hippona”, contaron.

Finalmente, reveló el nombre y se trataría de Chloé Bello, actriz y modelo, 29 años menor que el exjefe de Estado.

¿Quién es la modelo?

image

Chloé Bello es modelo y actriz argentina, quien inició su carrera en el mundo de la moda desde muy joven y participó en campañas y pasarelas, además de trabajar en producciones audiovisuales como la serie Buenos chicos.

Su nombre tomó gran notoriedad pública por su vínculo con el músico Gustavo Cerati, con quien estuvo relacionada en los meses previos al accidente cerebrovascular que sufrió el artista en 2010.

Por el momento, ni Macri ni Bello confirmaron o desmintieron la información.

FUENTE: Agencia NA