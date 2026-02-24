martes 24 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Revelación

La nueva conquista de Mauricio Macri: quién es y cómo inició el romance

La joven, que es conocida dentro del mundo del modelaje y también artístico, es 19 años más joven que el ex presidente

Por Agencia NA
Mauricio Macri, ex presidente de Argentina.

Mauricio Macri, ex presidente de Argentina.

Desde que se confirmó la separación entre Mauricio Macri y Juliana Awada, el foco mediático se posó sobre la vida sentimental del exmandatario.

Lee además
robbie williams en la argentina: como comprar las entradas
Expectativa

Robbie Williams en la Argentina: cómo comprar las entradas
Las primeras fotos del cumpleaños de Mirtha Legrand.
Cumple muy feliz

Mirtha Legrand celebró sus 99 años: cuál fue el particular souvenir que repartió a sus seguidores

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en las últimas horas a través de SQP, una nueva versión sumó un nombre fuerte del espectáculo, donde aseguró que Macri estaría comenzando un vínculo con una mujer conocida del medio y bastante menor que él.

El expresidente desde “hace unos días” estaría viendo a otra persona que no tiene relación con los nombres que habían circulado anteriormente, como Guillermina Valdés o Natalia Graciano.

“Ella tiene 38 años y es famosa. Nunca me hubiera imaginado que saliera con él”, afirmó Latorre, y deslizó que el vínculo estaría en una etapa inicial.

Incluso sugirió que Macri no tendría inconvenientes en que la relación se haga pública: “Creo que él quiere que se sepa”.

“Ella lo encaró, él le dijo que no al principio. Intentó con Valdés, con Graziano. Se ve que no quiere estar solo y agarró viaje. Él tenía el prejuicio de que es medio hippona”, contaron.

Finalmente, reveló el nombre y se trataría de Chloé Bello, actriz y modelo, 29 años menor que el exjefe de Estado.

¿Quién es la modelo?

image

Chloé Bello es modelo y actriz argentina, quien inició su carrera en el mundo de la moda desde muy joven y participó en campañas y pasarelas, además de trabajar en producciones audiovisuales como la serie Buenos chicos.

Su nombre tomó gran notoriedad pública por su vínculo con el músico Gustavo Cerati, con quien estuvo relacionada en los meses previos al accidente cerebrovascular que sufrió el artista en 2010.

Por el momento, ni Macri ni Bello confirmaron o desmintieron la información.

FUENTE: Agencia NA

Temas
Seguí leyendo

Sin Magis TV ni Pluto TV: cómo ver Gran Hermano, Generación Dorada EN VIVO las 24 horas

"Gran Hermano, Generación Dorada" arrancó con todo: conocé a cada uno de los participantes

Lanzan una convocatoria para dictar talleres de danza, teatro y música: cómo anotarse

¡Bomba! Afirmaron que Juliana Awada y el Rey de España viven un intenso romance

Graciela Alfano habló del lifting que se realizó en una zona íntima y sorprendió a Moria Casán

"Yo hago caer a cualquiera": así presentó Barassi la nueva temporada de su programa en El Trece

Gran Hermano Generación Dorada: filtraron los nombres de los concursantes

Un imitador de Gustavo Cerati sorprendió en un reality de Perú: "Era imitarlo, no resucitarlo"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Comenzó Gran Hermano, Generación Dorada. Quiénes son los participantes.
TV caliente

"Gran Hermano, Generación Dorada" arrancó con todo: conocé a cada uno de los participantes

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo
Video

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón video
EXCLUSIVO

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón

Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos. Imagen ilustrativa
Impactante

Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado
Siniestro vial

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado

Un sanjuanino, en contra de la medida de los socios en San Martín: El fútbol es popular y tiene que ser para todos
Video

Un sanjuanino, en contra de la medida de los socios en San Martín: "El fútbol es popular y tiene que ser para todos"

Te Puede Interesar

Una familia sanjuanina protagonizó un grave vuelco en San Luis: el conductor fue trasladado de urgencia al Hospital Central puntano
Sierra de los Comechingones

Una familia sanjuanina protagonizó un grave vuelco en San Luis: el conductor fue trasladado de urgencia al Hospital Central puntano

Por Redacción Tiempo de San Juan
El presupuesto 2025 de Milei: para los industriales sanjuaninos, el dólar está bajo.
Preocupación

Industriales de San Juan señalaron que trabajan a la mitad de su capacidad productiva y advirtieron sobre los efectos de la importación de ropa en fardo

El médico Miguel Amado y el enfermero José Sebastián Castillo
Se agrava la situación

Médico de Pocito en juicio por abuso: la denunciante dijo que Amado la abusó dos veces en una misma noche

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón video
EXCLUSIVO

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón

El inicio del año legislativo en San Juan: sin definiciones del oficialismo, con aspiraciones políticas de los aliados y la espera del peronismo
Sesión extraordinaria

El inicio del año legislativo en San Juan: sin definiciones del oficialismo, con aspiraciones políticas de los aliados y la espera del peronismo