Sin Magis TV ni Pluto TV: cómo ver Gran Hermano, Generación Dorada EN VIVO las 24 horas

Con el gran estreno de Gran Hermano Generación Dorada, miles de fanáticos se preguntan dónde pueden espiar la casa más famosa del país. Este año, la transmisión oficial para seguir la convivencia ininterrumpida trae novedades importantes que descartan plataformas del pasado.

Atrás quedaron las épocas de Pluto TV y las opciones alternativas e ilegales como Magis TV. Para celebrar los 25 años del formato, Telefe diagramó un despliegue multiplataforma, legal y oficial para que el público no se pierda ningún detalle táctico del ciclo que conduce Santiago del Moro.

Streaming gratuito: YouTube, Twitch y DGO

La gran apuesta de esta edición pasa por el terreno digital, permitiendo a los usuarios acceder al reality desde sus celulares o computadoras:

Streams Telefe: Podés ver la casa de forma gratuita a través de los canales oficiales de YouTube y Twitch de la emisora. Esta opción cuenta con el plus de las reacciones en directo y el análisis de Lucila "La Tora" Villar y Fefe Bongiorno.

Podés ver la casa de forma gratuita a través de los canales oficiales de YouTube y Twitch de la emisora. Esta opción cuenta con el plus de las reacciones en directo y el análisis de Lucila "La Tora" Villar y Fefe Bongiorno. DGO: La aplicación de DirecTV vuelve a ser una alternativa central para acceder a la transmisión de 24 horas y seguir el aislamiento continuo.

Dónde verlo en TV por cable

Para quienes prefieren la comodidad del sillón y la televisión tradicional, las galas principales se emiten de lunes a jueves a las 22:15 por la pantalla de Telefe. Además, la señal en vivo de la casa está habilitada en los siguientes canales según cada cableoperador, como:

DirecTV: Canales 123 y 1123 (HD).

Flow: Canal 10.

Fuente: Agencia NA