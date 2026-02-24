martes 24 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Para fanáticos

Sin Magis TV ni Pluto TV: cómo ver Gran Hermano, Generación Dorada EN VIVO las 24 horas

Empezó la edición ´2026 del reality en Telefe. Enterate dónde seguir el minuto a minuto gratis, por streaming y cable, las 24 horas del día.

Por Agencia NA
Dónde ver Gran Hermano, Generación Dorada EN VIVO.

Dónde ver Gran Hermano, Generación Dorada EN VIVO.

Con el gran estreno de Gran Hermano Generación Dorada, miles de fanáticos se preguntan dónde pueden espiar la casa más famosa del país. Este año, la transmisión oficial para seguir la convivencia ininterrumpida trae novedades importantes que descartan plataformas del pasado.

Lee además
Magis TV es una aplicación que encierra varios peligros.
Enemigo silencioso

El peligro detrás de Magis TV: la lista de permisos que convierte tu Smart TV en una herramienta de espionaje
ni en magis tv, ni pelota libre: donde ver y a que hora juega boca por copa argentina
El probable 11

Ni en Magis TV, ni Pelota Libre: dónde ver y a qué hora juega Boca por Copa Argentina

Atrás quedaron las épocas de Pluto TV y las opciones alternativas e ilegales como Magis TV. Para celebrar los 25 años del formato, Telefe diagramó un despliegue multiplataforma, legal y oficial para que el público no se pierda ningún detalle táctico del ciclo que conduce Santiago del Moro.

Streaming gratuito: YouTube, Twitch y DGO

La gran apuesta de esta edición pasa por el terreno digital, permitiendo a los usuarios acceder al reality desde sus celulares o computadoras:

  • Streams Telefe: Podés ver la casa de forma gratuita a través de los canales oficiales de YouTube y Twitch de la emisora. Esta opción cuenta con el plus de las reacciones en directo y el análisis de Lucila "La Tora" Villar y Fefe Bongiorno.
  • DGO: La aplicación de DirecTV vuelve a ser una alternativa central para acceder a la transmisión de 24 horas y seguir el aislamiento continuo.

Dónde verlo en TV por cable

Para quienes prefieren la comodidad del sillón y la televisión tradicional, las galas principales se emiten de lunes a jueves a las 22:15 por la pantalla de Telefe. Además, la señal en vivo de la casa está habilitada en los siguientes canales según cada cableoperador, como:

  • DirecTV: Canales 123 y 1123 (HD).
  • Flow: Canal 10.

Fuente: Agencia NA

Temas
Seguí leyendo

Magis TV y XUPER TV, bloqueados: qué aplicaciones son legales y seguras para ver películas

Boca y Racing dejaron un pálido 0 a 0 en la Bombonera

Alerta: usar VPN para ver XUPER TV y Magis TV no evita los riesgos en el televisor y celular

Chau Xuper y Magis TV: cuáles son las aplicaciones similares y legales para ver series y películas

Ni Magis TV, ni Xuper TV: cuándo y dónde ver los playoffs de la Champions League

Sin VPN y fácil de INSTALAR: la app que reemplaza a Magis TV para ver series y películas en Argentina

Robbie Williams en la Argentina: cómo comprar las entradas

Mirtha Legrand celebró sus 99 años: cuál fue el particular souvenir que repartió a sus seguidores

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Comenzó Gran Hermano, Generación Dorada. Quiénes son los participantes.
TV caliente

"Gran Hermano, Generación Dorada" arrancó con todo: conocé a cada uno de los participantes

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo
Video

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo

Denuncian que un grupo de personas pescaron una importante cantidad de pejerreyes en el Dique de Ullum, violando la normativa actual.
Mirá las imágenes

Denuncian que en el Dique de Ullum utilizaron una enorme red y se llevaron "tachos y tachos" de pejerreyes

Dilexis
¿Fin de la crisis?

Tras el cambio de dueño, la fábrica de galletitas Dilexis comenzó a regularizar los pagos salariales

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón video
EXCLUSIVO

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado
Siniestro vial

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado

Te Puede Interesar

Robaron en una conocida farmacia en pleno microcentro sanjuanino: los ladrones actuaron con guantes
Capital

Robaron en una conocida farmacia en pleno microcentro sanjuanino: los ladrones actuaron con guantes

Por Redacción Tiempo de San Juan
Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón video
EXCLUSIVO

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón

Quién es Sofía Correa, la nueva jefa de prensa de Baigorrí
Justicia

Quién es Sofía Correa, la nueva jefa de prensa de Baigorrí

Las familias que no consiguieron escuela para sus hijos de Nivel Primario en diciemrbre (foto), podrán realizar ahora el trámite de reubicación en distintas sedes.
Atención

Una por una, las sedes para ubicar a alumnos sanjuaninos de Primaria que aún no consiguen escuela

Orrego en Paren las Rotativas: Votar en contra de la Ley de Glaciares es ir en contra de los sanjuaninos
Mano a mano

Orrego en Paren las Rotativas: "Votar en contra de la Ley de Glaciares es ir en contra de los sanjuaninos"