Ni en Magis TV, ni Pelota Libre: dónde ver y a qué hora juega Boca por Copa Argentina

Este martes Boca vuelve a salir a la cancha. En esta ocasión saldrá al verde césped para jugar su partido respectivo por Copa Argentina. El rival será el El Club Social, Cultural y Deportivo Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, que actualmente está disputando el Federal A.

La principal noticia pasa por el debut inmediato de Adam Bareiro como titular, apenas días después de haberse sumado al plantel. La decisión del cuerpo técnico es clara: aprovechar el contexto del torneo para darle minutos rápidos al delantero, que llega con ritmo de Fortaleza, y empezar a integrarlo cuanto antes al funcionamiento colectivo.

En ese marco de rotación profunda, solo cuatro futbolistas repetirán respecto del último compromiso del Apertura, en base a lo que probó Úbeda en la última práctica: Marcelo Weigandt, Tomás Belmonte, Milton Delgado y Ezequiel Alarcón, mientras que el resto del equipo estará compuesto por habituales suplentes y nombres que buscan ganar terreno en la consideración del DT.

La elección responde a un doble objetivo: por un lado, preservar a varios titulares pensando en lo que viene; por el otro, evaluar respuestas de aquellos más relegados en un partido oficial de mata-mata, donde Boca no puede relajarse pese a la diferencia de categorías. Úbeda entiende que la Copa Argentina suele ser traicionera y, aunque apuesta por una alineación alternativa, pretende un equipo competitivo y con intensidad.

Así, el Xeneize iniciará su camino en el certamen con una formación renovada, el atractivo especial del estreno de Bareiro y la chance para varios futbolistas de demostrar que pueden ser algo más que recambio.

La probable formación de Boca vs Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Adam Bareiro y Lucas Janson.

Dónde ver a Boca vs Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina

Hora: 21.15

Televisa: TyC Sports.

Árbitro: Facundo Tello.

Estadio: Padre Martearena.

Fuente: TyC Sports