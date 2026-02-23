Renunció Marcelo Gallardo: el jueves dirigirá su último partido ante Banfield

Lo que era un fuerte rumor terminó de confirmarse en la noche de este lunes: Marcelo Gallardo anunció oficialmente su renuncia como director técnico de River Plate mediante la publicación de un sorpresivo video.

Crisis en Núñez ¿Fin de ciclo en River? Los cinco nombres que ya suenan para reemplazar a Gallardo

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el "Muñeco" decidió ponerle punto final a su segundo y frustrante ciclo al frente del equipo tras la dura caída sufrida el domingo ante Vélez Sarsfield en Liniers, derrota que profundizó una inédita crisis deportiva.

En el material audiovisual que rápidamente se viralizó en las redes, Gallardo se dirigió directamente a los hinchas para comunicar su indeclinable decisión, rompiendo así el absoluto hermetismo que había mantenido en las últimas horas.

Pese a dar un paso al costado, el ídolo millonario le confirmó a los simpatizantes que no se irá de manera inmediata: estará sentado en el banco de suplentes por última vez el próximo jueves, cuando River reciba a Banfield por la séptima fecha del Torneo Apertura. De esta manera, el DT tendrá la oportunidad de cerrar su etapa y despedirse ante su gente en el estadio Monumental.

El prematuro final de este segundo ciclo deja un saldo sumamente adverso, marcado a fuego por la falta de respuestas futbolísticas y por la alarmante racha de 10 derrotas en los últimos 15 encuentros disputados, un registro muy doloroso para la exitosa trayectoria del entrenador más ganador en la historia de la institución.