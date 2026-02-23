Orrego en Paren las Rotativas: "Votar en contra de la Ley de Glaciares es ir en contra de los sanjuaninos"

El gobernador Marcelo Orrego estuvo presente en el primer programa de este 2026 de Paren las Rotativas , en Tiempo Streaming, con la conducción de los periodistas Sebastián Saharrea y Natalia Caballero. En una semana crucial para San Juan, ya que el próximo jueves se tratará en el Senado la modificación de la Ley de Glaciares, el primer mandatario provincial fue tajante respecto al voto de los legisladores sanjuaninos y les envió un mensaje: “Votar en contra de la Ley de Glaciares es ir en contra de los sanjuaninos”.

La modificación de la Ley N°26.639 tiene una especial importancia para San Juan, ya que le otorga a las provincias mayor autonomía sobre la decisión de las actividades en sus territorios y delimita con mayor precisión las zonas glaciares y periglaciares. Esto resulta fundamental para el avance de proyectos mineros como Vicuña y Pachón. En este marco, Orrego fue muy claro sobre el posible voto negativo de los legisladores sanjuaninos que representan al peronismo.

Es que, si bien los diputados peronistas Cristian Andino y Jorge “Coqui” Chica posiblemente voten a favor, aún existen dudas sobre el voto del senador Sergio Uñac, quien fue gobernador de San Juan durante dos mandatos y tuvo una postura prominera. El legislador votó en contra del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en el 2024, un antecedente que pone en dudas su postura sobre este tema, aunque se haya manifestado a favor de las modificaciones con anterioridad.

"Si una persona que legisla quiere ser federal, este es el momento. Porque es el momento de reconocerle facultades a esta provincia. Ir en contra de la Ley de Glaciares, es ir en contra de los sanjuaninos, ir en contra del RIGI es votar en contra de los sanjuaninos", aseveró el gobernador.

El Auceducto gate, un tema a esclarecer

Uno de los temas más resonantes de la agenda pública es el Acueducto gate, develado en parte por investigaciones periodísticas realizadas por Tiempo de San Juan. Se trata de una presunta causa de corrupción que investiga la obra paralizada del Acueducto Gran Tulum y la contratación directa de la empresa Krah América Latina S.A., vinculada Gustavo Monti, el primo del exgobernador Sergio Uñac, por supuestos sobreprecios e irregularidades.

Orrego aseguró que, como gobernador, debe pedirle explicaciones a todas las instituciones que conocen sobre el tema y que tuvieron injerencia en él, así como pedirle ayuda a organismos independientes. Todo, con el objetivo de esclarecer qué sucedió en el medio.

El preludio del 2027: su relación con Javier Milei y con LLA

Falta casi un año y medio para las elecciones del 2027, pero ya comenzó el runrún electoral. En este contexto, Orrego aseguró que tiene una muy buena relación con el presidente Javier Milei y que tiene puntos en contacto con La Libertad Avanza (LLA), como “hacer cambios poco felices” en pos del ordenamiento económico y fiscal.

En este contexto, contó que tiene buena relación con la armadora del partido a nivel nacional, la secretaria General de la Gobernación, Karina Milei. “Karina es muy humana”, manifestó.

Orrego, firme con su posición de eliminar el Sipad

Ante el rumor de que no se iba a cambiar el sistema electoral, el gobernador volvió a cuestionar el Sistema de Participación Abierta y Democrática (SIPAD) y ratificó su promesa de campaña de eliminarlo. Aclaró que, si bien su proyecto para eliminar el sistema perdió estado paralmentaro, su intención es avanzar con su eliminación: “Creo que hay que dejar de lado la ley de lemas. Yo puedo poner la derogación del SIPAD, eso es lo que pretendo, pero hay que juntar el consenso”, sostuvo.

Orrego explicó que cualquier modificación del sistema electoral requerirá acuerdos políticos amplios en la Legislatura y planteó su expectativa de que en 2027 San Juan vote con un modelo distinto. “Hay que sentarse a consensuar. Espero que no tengamos que votar con SIPAD, la gente está buscando otra cosa. Ahora, si no tengo los números…”, advirtió.