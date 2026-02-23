lunes 23 de febrero 2026

Narcos

México: mataron a "El Tuli", la mano derecha de "El Mencho" que pagaba recompensas por matar militares

El Gobierno mexicano confirmó la muerte de Hugo H., mano derecha de “El Mencho” en el Cártel Jalisco Nueva Generación. Coordinaba ataques y distribuía armas. En su camioneta hallaron millones en efectivo y dólares.

Por Agencia NA
image

El secretario de Defensa de México, Ricardo Trevilla Trejo, brindó una conferencia de prensa este lunes por la mañana, e informó de la muerte de Hugo H., conocido como "El Tuli" el operador financiero, distribuidor de armas y mano derecha de "El Mencho" dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según explicó Trejo, "El Tuli" supo coordinar ataques a instalaciones militares, ofreciendo recompensas por cada militar asesinado y provocar incendios. Debido a sus delitos, la policía de Jalisco lo buscó incansablemente y logró abatirlo días atrás, en la localidad de El Gurullo, en el estado de Jalisco. Según también detalló el secretario de Defensa mexicano, la mano derecha de "El Mencho" ofrecía hasta 20.000 pesos mexicanos (más de 1.600.000 pesos argentinos) por cada miembro de la Guardia Nacional asesinado.

El operativo en el que murió "El Tuli”

Luego de ser alertado de que las fuerzas especiales mexicanas estaban al tanto de su posición, "El Tuli" intentó huir en una camioneta mientras disparaba a personal militar, finalmente, resultó abatido en el acto. Cuando el vehículo fue posteriormente inspeccionado, se secuestraron 7.200.000 de pesos mexicanos (más de 570 millones de pesos argentinos) y u$s965.000, así como cartuchos, cargadores y el vehículo utilizado en el escape. Todo el material quedó a disposición de la Fiscalía Especializada para Delitos de la Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República (FGR).

Quién es "El Mencho", el líder del Cártel de Jalisco muerto en México

Con 59 años al momento de su muerte, “El Mencho” era uno de los delincuentes más buscados por México y Estados Unidos, que incluso ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su detención. Bajo su liderazgo, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se consolidó como una de las organizaciones criminales más violentas y poderosas del país, con presencia territorial en múltiples estados y participación en narcotráfico internacional, uso de artefactos explosivos y enfrentamientos armados contra fuerzas de seguridad.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información sobre su paradero. Al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se le considera el cártel con mayor capacidad de tráfico de cocaína y metanfetamina de México, al igual que ser responsable de muchos homicidios contra sus contrincantes.

Oseguera Cervantes había sido acusado por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de conspiración y distribución de una sustancia controlada, por uso de armas de fuego y de relación de delitos de narcotráfico. "El Mencho" fue acusado por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos de haber conspirado y distribuido sustancias controladas, uso de armas de fuego y tener relación de delitos dentro del narcotráfico.

