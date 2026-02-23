lunes 23 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tensión

La presidenta de México afirmó que "la gobernabilidad está garantizada y siempre lo estuvo"

Claudia Sheinbaum brindó una conferencia después de los gravísimos episodios de violencia que siguieron a la muerte del “Mencho” en México.

Por Agencia NA
Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: Agencia NA

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: Agencia NA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que “la gobernabilidad está garantizada y siempre lo estuvo”.

Lee además
impactante operativo de seguridad en mexico para trasladar el cuerpo de el mencho, el lider narco abatido
Grave

Impactante operativo de seguridad en México para trasladar el cuerpo de "El Mencho", el líder narco abatido
echaron a la directora de turismo social de misiones por burlarse de los pobres durante sus vacaciones en mexico: el video
Viral

Echaron a la directora de Turismo Social de Misiones por burlarse de "los pobres" durante sus vacaciones en México: el video

Durante la conferencia de prensa habitual, la mandataria habló después de los gravísimos episodios de violencia que siguieron a la muerte del “Mencho”, agradeció a las Fuerzas Armadas y de Seguridad de México y dijo: "Se está resguardando la paz y normalidad en el país".

“Quiero hacer un reconocimiento especial a la Secretaría de la Defensa Nacional, al Ejército mexicano, a la Guardia Nacional, a la Fuerza Aérea. México tiene Fuerzas Armadas extraordinarias”, afirmó la mandataria.

Así celebró el operativo que puso fin a la carrera criminal de ‘El Mencho’, Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuyo fallecimiento desató una oleada de violencia en el país.

“Lo más importante ahora es garantizar la paz a la población en todo México. Así se está haciendo. El día de hoy hay más tranquilidad. Se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país”, agregó después de reconocer a los efectivos que “con mucho patriotismo” perdieron la vida el domingo.

La mandataria intentó transmitir calma y así se mostró durante su conversación con la prensa: “Nuestro mayor reconocimiento. El pueblo mexicano debe sentirse orgulloso de las Fuerzas Armadas y del gabinete de seguridad que tenemos”, expresó.

Sheinbaum aseguró que este lunes ya no hay ningún bloqueo en las carreteras del país y que se está restableciendo la actividad después del caos que se vivió la víspera en diferentes estados debido a la violenta reacción del CJNG.

También reveló que, al confirmarse la muerte de ‘El Mencho’, el Gabinete de Seguridad organizó un centro de mando para coordinar operaciones con los gobernadores de los estados afectados y que funcionó de manera efectiva.

FUENTE: Agencia NA

Temas
Seguí leyendo

Magis TV y XUPER TV, bloqueados: qué aplicaciones son legales y seguras para ver películas

Diecisiete muertos, 11 de ellos niños, en bombardeo paquistaní sobre Afganistán

Feroz temporal de nieve y viento en Estados Unidos: 5.000 vuelos cancelados y 200 mil hogares sin energía

De cuánto era la fortuna de El Mencho, uno de los narco más ricos de la historia de México

Tragedia: un micro cayó a un río y hay 18 muertos

El gendarme Nahuel Gallo se sumó a una huelga de hambre masiva en la cárcel

Intento de ataque contra la casa de Trump terminó con un sospechoso muerto

Trump eleva la tensión con Irán tras un masivo despliegue militar

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
de cuanto era la fortuna de el mencho, uno de los narco mas ricos de la historia de mexico
Un imperio económico

De cuánto era la fortuna de El Mencho, uno de los narco más ricos de la historia de México

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Qué hay detrás del cierre de uno de los colegios secundarios más costosos de San Juan
Educación

Qué hay detrás del cierre de uno de los colegios secundarios más costosos de San Juan

Con muy pocas vacantes y a la espera de una nueva suba, cuánto cuestan las cuotas en 10 colegios privados en San Juan
Educación

Con muy pocas vacantes y a la espera de una nueva suba, cuánto cuestan las cuotas en 10 colegios privados en San Juan

Una leyenda, un cerro famoso y la fantasmagórica aparición del cacique Huazihul que pone la piel de gallina en Calingasta
Historias sanjuaninas

Una leyenda, un cerro famoso y la fantasmagórica aparición del cacique Huazihul que pone la piel de gallina en Calingasta

Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia
Tribunales

Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia

Rompió el silencio el jugador herido de López Peláez: Este golpe me podría haber costado la vida
Fútbol sanjuanino

Rompió el silencio el jugador herido de López Peláez: "Este golpe me podría haber costado la vida"

Te Puede Interesar

A la izquierda, el jugador señalado como el autor de la agresión: Gustavo Naveda. A la derecha, la víctima fue Matías Esterman
Lo último

Violencia en el fútbol local: al jugador de Trinidad le imputarán el delito de lesiones leves agravadas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con tanta nieve, se extraña el Zonda: el testimonio de dos sanjuaninos en medio de la histórica nevada y el toque de queda en Nueva York
Temporal extremo

"Con tanta nieve, se extraña el Zonda": el testimonio de dos sanjuaninos en medio de la histórica nevada y el toque de queda en Nueva York

Vacaciones frustradas: una empresaria deberá pagar $3,4 millones a una familia por un viaje que nunca se hizo
Con las maletas listas

Vacaciones frustradas: una empresaria deberá pagar $3,4 millones a una familia por un viaje que nunca se hizo

Ya hay fecha para el tratamiento de la Ley de Glaciares en el Senado
Congreso

Ya hay fecha para el tratamiento de la Ley de Glaciares en el Senado

Yo hago caer a cualquiera: así presentó Barassi la nueva temporada de su programa en El Trece
En las redes

"Yo hago caer a cualquiera": así presentó Barassi la nueva temporada de su programa en El Trece