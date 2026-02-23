De cuánto era la fortuna de El Mencho, uno de los narco más ricos de la historia de México

Este domingo 22 de febrero, la arquitectura del crimen organizado en México sufrió una de sus fracturas más significativas. Durante un operativo estratégico en Tapalpa, Jalisco, fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” , líder absoluto del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los objetivos prioritarios tanto para el gobierno mexicano como para las autoridades de Estados Unidos.

Alerta para usuarios Magis TV y XUPER TV, bloqueados: qué aplicaciones son legales y seguras para ver películas

Su caída, sin embargo, ha encendido las alertas de seguridad nacional. De manera inmediata, la estructura operativa del cártel desató una severa ola de violencia que mantiene en vilo a diversas regiones del país, registrándose narcobloqueos, vehículos incendiados y balaceras simultáneas en al menos cinco entidades: Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas y Aguascalientes .

Esta era la fortuna de El Mencho

Desde la perspectiva financiera, la caída de Oseguera Cervantes representa el golpe a uno de los imperios económicos ilegales más rentables del mundo. ¿A cuánto ascendía realmente su riqueza?

De acuerdo con estimaciones realizadas en 2019 por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), la fortuna personal de “El Mencho” acumulaba una base sólida de 500 millones de dólares. No obstante, los analistas de inteligencia financiera de la misma agencia señalaron que, debido a la rápida expansión del cártel y su control sobre puertos y rutas internacionales, sus activos podrían superar fácilmente los mil millones de dólares.

El poderío económico de su organización era tal, que la propia DEA llegó a ofrecer una recompensa histórica de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

De los campos de aguacate al control global

Nacido el 17 de julio de 1966 en Naranjo de Chila (Aguililla, Michoacán), la biografía de Oseguera Cervantes es el reflejo de un ascenso cimentado en la violencia extrema y la visión empresarial ilícita:

Inicios precarios: Proveniente de una familia pobre dedicada al cultivo de aguacates, abandonó la escuela a los 9 años. A los 14, ya había sido reclutado para vigilar plantaciones de marihuana.

Proveniente de una familia pobre dedicada al cultivo de aguacates, abandonó la escuela a los 9 años. A los 14, ya había sido reclutado para vigilar plantaciones de marihuana. El periodo estadounidense: En la década de los 80 emigró ilegalmente a EE. UU., donde utilizó múltiples alias (Rubén Ávila, Roberto Salgado, entre otros). A los 19 años fue arrestado en San Francisco por robo y portación de arma. Se involucró de lleno en el lucrativo negocio de las metanfetaminas, sumando tres arrestos por tráfico de drogas hasta su deportación a los 30 años.

En la década de los 80 emigró ilegalmente a EE. UU., donde utilizó múltiples alias (Rubén Ávila, Roberto Salgado, entre otros). A los 19 años fue arrestado en San Francisco por robo y portación de arma. Se involucró de lleno en el lucrativo negocio de las metanfetaminas, sumando tres arrestos por tráfico de drogas hasta su deportación a los 30 años. La creación del CJNG: De regreso en México, y tras un breve e irónico paso como policía municipal, se integró como sicario al Cártel del Milenio. Tras pugnas internas por el liderazgo, quedó fuera de la organización, lo que lo motivó a fundar la sanguinaria célula "Los Mata Zetas", la semilla de lo que terminaría siendo el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El mapa del poder de El Mencho: expansión y terror

El apalancamiento financiero de "El Mencho" —también conocido como "El Señor de los Gallos" o "El Patrón"— se logró a través de una hegemonía territorial implacable. El CJNG logró controlar el mercado de estupefacientes, extorsión y robo de combustible en al menos 12 estados de la República: Jalisco, Colima, Nayarit, Veracruz, Guanajuato, Morelos, Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Querétaro, Yucatán y San Luis Potosí.

A nivel internacional, sus redes de distribución y lavado de dinero extendieron sus tentáculos hacia Estados Unidos, Colombia, Chile, España y mercados asiáticos clave como Japón, China y Corea.

A Oseguera Cervantes no solo se le responsabiliza de la actual crisis de narcobloqueos, sino de haber elevado el nivel de fuego contra el Estado mexicano, atribuyéndosele actos de alto impacto como el atentado con armamento de guerra en contra del actual secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch.