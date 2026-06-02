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El papa León XIV nombra a una mujer laica Prefecta del Dicasterio para la Comunicación

María Montserrat Alvarado es una mexicana que llega en reemplazo de Paolo Ruffini.

Por Agencia NA
María Montserrat Alvarado. Fotografía: Agencia Noticias Argentinas (redes).

María Montserrat Alvarado. Fotografía: Agencia Noticias Argentinas (redes).

El Papa León XIV nombró a Montse Alvarado, una laica mexicana, como Prefecta del Dicasterio para la Comunicación, informó este martes Vatican News.

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Ella es la presidenta y directora de operaciones de EWTN y comenzará su nuevo rol el 1 de noviembre, en reemplazo a Paolo Ruffini. El prefecto mencionado causó un escándalo creciente debido a su defensa del uso de imágenes del P. Rupnik, según indican medios internacionales.

Maria Montserrat Alvarado, es actual presidenta y directora de operaciones de EWTN News. Esto continúa el camino de reforma y renovación iniciado por el papa Francisco, subraya el medio vaticano, consultado por la Agencia Noticias Argentinas.

Perfil profesional de Alvarado

Nacida en Ciudad de México, Alvarado obtuvo títulos académicos de la Universidad Internacional de Florida y la Universidad George Washington.

De 2009 a 2023, ocupó puestos de liderazgo en el Becket Fund for Religious Liberty, participando en iniciativas dedicadas a la defensa de la libertad religiosa y la promoción de la dignidad humana.

Desde 2023, desempeñó el cargo de presidenta y directora de operaciones de EWTN News, la división de noticias de la Eternal Word Television Network, supervisando plataformas mediáticas internacionales que producen contenidos en siete idiomas a través de televisión, radio, prensa escrita, medios digitales y redes sociales.

Con el nombramiento de Alvarado, León XIV continúa el camino de reforma y renovación de la Curia Romana iniciado por el papa Francisco, que ha visto cómo se confió a fieles laicos, hombres y mujeres, puestos de liderazgo y responsabilidad al servicio de la Iglesia universal.

Alvarado es la primera mujer no religiosa en ser nombrada prefecta de un dicasterio de la Santa Sede, destaca luego Vatican News.

Acerca del Dicasterio

Creado por el Papa Francisco el 27 de junio de 2015 como parte de la reforma de la Curia Romana, el Dicasterio para la Comunicación supervisa los sistemas de comunicación de la Santa Sede, entre los que se incluyen Vatican News, Radio Vaticana, L’Osservatore Romano, Vatican Media (servicios de foto, audio y vídeo), la Oficina de Prensa de la Santa Sede, la editorial vaticana, la Imprenta Vaticana y la Filmoteca Vaticana.

Declaraciones

“Aunque este nombramiento ha sido inesperado, lo recibo con un sincero deseo de servir al Santo Padre, el Papa, en el inicio de su pontificado. Y estoy agradecida a Paolo Ruffini por su liderazgo a lo largo de los últimos años y espero continuar, con amistad y esperanza, la importante labor de fortalecer el Dicasterio para que pueda seguir sirviendo a la Iglesia en Roma y en todas partes para comunicar a Cristo al mundo”, declaró Alvarado.

Ruffini envió una carta a los empleados del Dicasterio para la Comunicación y declaró: “El Dicasterio lleva grabado en su propio ADN el deber de mantenerse constantemente en sintonía con el mundo de la comunicación, en rápida evolución. Desde el momento en que nacimos como institución, nuestra estrella guía ha sido y sigue siendo esta: no detenernos nunca, pasar el testigo sin dejar de correr, estar presentes aquí y ahora, en este mismo instante, como piedra de toque de una comunicación que es instrumento de una comunión que crece con el tiempo”.

“He entrado en la recta final de la carrera, antes del momento en que —en el largo viaje que es nuestra vida laboral—, al haber alcanzado los 70 años, la edad fijada para la jubilación, pasaré el testigo a Montserrat Alvarado como próxima prefecta. Nos conocemos bien. Y en los próximos meses trabajaremos en estrecha colaboración, en el espíritu de comunión que nos une en la Iglesia”, continuó.

Michael P. Warsaw, presidente del consejo de administración y director ejecutivo de EWTN, afirmó que Alvarado se había ganado “la confianza y el respeto de todos los que tuvieron el privilegio de trabajar a su lado” durante sus años en la cadena.

FUENTE: Agencia NA

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