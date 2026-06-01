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Mundial 2026: los artistas confirmados por la FIFA para las ceremonias inaugurales

Se llevará a cabo un show en cada uno de los tres países organizadores, que son Estados Unidos, Canadá y México.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La FIFA ya tiene definidos cuáles serán los artistas que dirán presente en las ceremonias inaugurales del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que comenzará en poco más de un mesz.

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Esta edición contará con la particularidad de que por primera vez serán tres los países organizadores y, además, se realizará un show antes del partido inaugural de cada uno de los anfitriones.

Para el primer partido que se dispute en México el 11 de junio, cuando la selección azteca se enfrente con Sudáfrica tal como ocurrió en el inaugural del Mundial 2010, cantarán Maná, Alejandro Fernández, Belinda y Los Ángeles Azules, además de la cantante sudafricana Tyla.

Solo un día después se disputará en Toronto el primer partido de Canadá, que se enfrentará con Bosnia y Herzegovina. En esta ocasión, los artistas que dirán presente serán Muchael Bublé, quien es más que reconocido en la Argentina por ser la pareja de Luisana Lopilato, Alanis Morisette y Alessia Cara.

Ese mismo día también debutará Estados Unidos, que tendrá un más que interesante enfrentamiento con Paraguay, una selección que llega muy bien a la cita mundialista.

Los artistas que buscarán deslumbrar a todos los presentes en el SoFi Stadium serán Katy Perry, el rapero Future y el DJ Sanjoy. Además, la cantante Lisa compartirá escenario con la paraguaya Marilina Bogado.

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