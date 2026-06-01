Cuatro personas murieron y otras dos resultaron heridas este lunes tras una explosión en la planta aeroespacial de Hanwha Aerospace en la ciudad de Daejeon , a unos 150 kilómetros al sur de Seúl, en la República de Corea .

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Las autoridades recibieron una llamada de emergencia a las 10:59 (hora local) que alertaba sobre la explosión en la principal empresa aeroespacial y de defensa del país asiático , según informó la agencia Yonhap.

Tras el incidente, la Policía confirmó cuatro fallecidos y dos heridos, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2061400014467813584&partner=&hide_thread=false Explosión en una planta aeroespacial: cuatro muertos pic.twitter.com/gGyFyrCzkv — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) June 1, 2026

Los servicios de bomberos activaron una respuesta de nivel uno alrededor de las 11:17 (hora local) y trabajaron en las labores de extinción del incendio provocado por la explosión.

Sobre el origen del estallido, las autoridades policiales y de bomberos señalaron que la explosión se habría producido en el primer piso de la planta por causas aún no determinadas, por lo que se abrió una investigación para esclarecer los hechos.