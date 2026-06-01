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Confianza

Trump confía en un acuerdo con Irán en los próximos días

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que cree que la próxima semana podría alcanzarse un acuerdo para poner fin a la guerra de Irán y desbloquear el estrecho de Ormuz, a pesar de que Teherán afirma haber suspendido el diálogo con Washington.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró a ABC News que cree que llegará a un acuerdo con Irán para extender el alto el fuego y reabrir el estrecho de Ormuz “en el transcurso de la próxima semana”.

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“Hoy hubo un pequeño problema, pero lo solucioné muy rápidamente, como probablemente ya habrán notado”, dijo Trump en diálogo con esa cadena estadounidense.

Según el presidente estadounidense, el problema radicaba en que los iraníes estaban molestos por los ataques de Israel contra el Líbano.

“Así que hablé con Hezbolá y les dije que no dispararan, y hablé con Bibi (el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu) y les dije que no dispararan, y ambos dejaron de dispararse entre sí”, dijo Trump.

Trump afirmó que un acuerdo de paz con Irán podría ser “incluso mejor que una victoria militar”.

“No es algo sencillo”, dijo. “Estamos hablando de un país muy grande, de ellos, un país enorme, que está haciendo un trato. Hay una hostilidad tremenda, la verdad.”

Continuó: “Así que no es algo fácil para ellos. De hecho, tampoco es fácil desde nuestro punto de vista. Pero estamos consiguiendo lo que necesitamos conseguir”.

En cuanto a cuándo se completará y se acordará el memorando de entendimiento para reabrir el estrecho, Trump dijo: “Creo que estamos hablando de la próxima semana”.

Dijo que aún no ha dado su consentimiento porque “todavía tengo que conseguir algunos puntos más”.

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