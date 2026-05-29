EEUU: Un juez federal ordenó que se retire el nombre de Trump al Centro Kennedy

Un juez federal en Washington bloqueó temporalmente la orden del gobierno de Donald Trump de cerrar el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas para realizar reparaciones y dictaminó que la decisión de la junta directiva de añadir el nombre del presidente Donald Trump a ese edificio es ilegal, por lo que ordenó que se eliminara del edificio y de su sitio web.

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El juez de distrito estadounidense Christopher Cooper dictaminó que la junta no tenía autoridad para cambiar el nombre de las instalaciones por sí sola, reportó la cadena NBC News.

“El estatuto orgánico del Centro Kennedy deja bien claro que el Centro debe llevar el nombre del presidente Kennedy, y no puede tener ningún otro nombre formal ni monumento público basado en la decisión unilateral de la Junta. El Congreso le dio su nombre al Centro Kennedy, y solo el Congreso puede cambiarlo”, escribió el magistrado en su decisión de 94 páginas .

Cooper afirmó que la administración no negaba que, por ley, el centro debiera llevar el nombre de Kennedy, pero que había intentado alegar que, en realidad, el centro no había sido renombrado.

“La denominación Centro Trump Kennedy añade un nombre completamente nuevo al nombre oficial del Centro y relega el nombre del presidente Kennedy a un segundo plano. Si eso no es un cambio de nombre, ¿qué lo es?”, concluyó Cooper.

El magistrado emitió una orden dando a la administración 14 días para eliminar el nombre de Trump del edificio y del sitio web del centro.

Por su parte, Roma Daravi, portavoz del Kennedy Center, declaró en un comunicado: “Confiamos en que, en apelación, el tribunal respaldará la voluntad de la Junta de reconocer las contribuciones históricas del presidente Trump al centro cultural de nuestra nación”.