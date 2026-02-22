domingo 22 de febrero 2026

Internacional

El gendarme Nahuel Gallo se sumó a una huelga de hambre masiva en la cárcel

El argentino se sumó a una huelga de hambre en la cárcel junto a más de 200 internos que reclaman por las condiciones de detención y la falta de avances judiciales. Su pareja responsabilizó a las autoridades venezolanas por su integridad física y denunció violaciones a los derechos humanos.

Por Agencia NA
El gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde hace más de 14 meses, se sumó a una huelga de hambre masiva en la prisión de El Rodeo I, en las afueras de Caracas.

La noticia fue confirmada por su pareja, María Alexandra Gómez, quien denunció que la medida es secundada por más de 200 internos en protesta por las condiciones de reclusión y la falta de avances en sus causas judiciales, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

La protesta fue reportada inicialmente por el Foro Penal, ONG que lidera la defensa de los denominados “presos políticos” en el país caribeño. Su director, Alfredo Romero, cifró inicialmente en 100 los detenidos que iniciaron la medida, aunque familiares de los reclusos aseguran que el número es significativamente mayor.

Gallo, quien cumple 441 días bajo una situación que su familia califica de “desaparición forzada”, ha visto agravado su estado de salud debido a la prolongada detención y ahora por la huelga.

A través de un contundente mensaje en redes sociales, Gómez responsabilizó directamente al director del recinto, Martínez Rangel, y a las máximas autoridades del gobierno venezolano, incluyendo a Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, por la integridad física de Gallo.

La pareja del gendarme también lanzó un reclamo a la ONU por la “violación constante de los Derechos Humanos” en el penal, exigiendo la libertad inmediata del argentino y de los demás extranjeros detenidos en condiciones que describió como “inhumanas”.

