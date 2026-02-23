Impactante operativo de seguridad en México para trasladar el cuerpo de "El Mencho", el líder narco abatido

Un despliegue de seguridad sin precedentes se mantenía este domingo en la Ciudad de México, en el marco de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes , alias “El Mencho”, a manos del Ejército de ese país.

El cuerpo del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) habría ingresado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) , donde se mantiene un operativo de vigilancia extrema para resguardar el edificio y sus alrededores.

El arribo presuntamente del cadáver del capo narco a la capital mexicana se produjo en medio de un clima de máxima alerta nacional.

Las fuerzas de élite del Ejército y la Guardia Nacional custodian el perímetro de la Fiscalía para evitar cualquier intento de irrupción o incidentes por parte de células remanentes de la organización criminal, mientras se realizan las pericias correspondientes para la confirmación oficial de su identidad.

Mientras tanto, fue decretado un “Código Rojo” en Jalisco, donde los enfrentamientos entre militares y células criminales han alterado profundamente el orden público este domingo.