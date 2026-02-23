lunes 23 de febrero 2026

Grave

Impactante operativo de seguridad en México para trasladar el cuerpo de "El Mencho", el líder narco abatido

Los ataques de los cárteles se siguen reportando en varias ciudades de Jalisco, donde han dado a conocer que no viajen hasta que la situación se normalice.

Por Agencia NA
image

Un despliegue de seguridad sin precedentes se mantenía este domingo en la Ciudad de México, en el marco de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, a manos del Ejército de ese país.

Lee además
Foto: Olé.
Alerta en México

Una de las sedes del Mundial en Guadalajara fue tomada por los narcos
tragedia: un micro cayo a un rio y hay 18 muertos
Tragedia

Tragedia: un micro cayó a un río y hay 18 muertos

El cuerpo del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) habría ingresado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde se mantiene un operativo de vigilancia extrema para resguardar el edificio y sus alrededores.

El arribo presuntamente del cadáver del capo narco a la capital mexicana se produjo en medio de un clima de máxima alerta nacional.

Las fuerzas de élite del Ejército y la Guardia Nacional custodian el perímetro de la Fiscalía para evitar cualquier intento de irrupción o incidentes por parte de células remanentes de la organización criminal, mientras se realizan las pericias correspondientes para la confirmación oficial de su identidad.

Mientras tanto, fue decretado un “Código Rojo” en Jalisco, donde los enfrentamientos entre militares y células criminales han alterado profundamente el orden público este domingo.

