lunes 23 de febrero 2026

Fútbol

Mundial 2026: cómo podría impactar la crisis de seguridad en México

La muerte del líder narco “El Mencho” abrió interrogantes sobre el futuro de los partidos previstos en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey.

Por Agencia NA
La reciente escalada de tensión en México tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, “El Mencho”, volvió a poner bajo la lupa la organización del Mundial 2026 y encendió especulaciones sobre si el país podrá sostener con normalidad los partidos programados en su territorio, especialmente en Guadalajara, una de las sedes confirmadas por la FIFA.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, por el momento no existe ninguna decisión oficial de modificar el calendario ni las sedes mexicanas, y tanto el comité organizador como las autoridades locales mantienen que los encuentros se disputarán como estaba previsto.

Sin embargo, el contexto de seguridad y la posibilidad de reacciones violentas del crimen organizado generan preocupación en torno a la logística, el traslado de hinchas y delegaciones, y la protección de infraestructuras clave.

En el corto plazo, el escenario más probable es que México refuerce operativos de seguridad y coordinación con fuerzas federales para garantizar condiciones normales durante el torneo. Este tipo de eventos suele contar con anillos de control especiales, vigilancia internacional y protocolos que reducen el riesgo en zonas específicas como estadios, aeropuertos y hoteles oficiales, lo que permitiría sostener la organización incluso ante episodios aislados de violencia en otras regiones del país.

También existen escenarios alternativos si la situación se agravara. En un caso de violencia sostenida, bloqueos prolongados o amenazas directas contra sedes mundialistas, la FIFA podría evaluar trasladar algunos partidos a otras ciudades anfitrionas, principalmente en Estados Unidos, que concentra la mayor cantidad de estadios disponibles.

Una medida extrema —como quitarle completamente la sede a México— solo sería considerada ante una crisis institucional o de seguridad generalizada que impida garantizar el desarrollo del torneo.

Por ahora, el Mundial 2026 sigue en pie con México como uno de los anfitriones, pero la evolución de la seguridad en los próximos meses será determinante. El “día después” de la caída de uno de los capos más poderosos del narcotráfico podría redefinir el clima interno del país y, en consecuencia, influir en la planificación final del evento deportivo más importante del planeta.

