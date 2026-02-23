lunes 23 de febrero 2026

Inclemencias

Feroz temporal de nieve y viento en Estados Unidos: 5.000 vuelos cancelados y 200 mil hogares sin energía

Las alertas climáticas se extienden desde Carolina del Norte hasta el norte de Maine, incluso en partes del este de Canadá

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Más de 5.000 vuelos dentro, hacia o desde Estados Unidos han sido cancelados para el lunes debido a que una gran tormenta azota la costa este.

La ciudad de Nueva York ha prohibido los viajes no esenciales hasta las 12:00 hora local (14 hora argentina) del lunes.

Es la primera vez en nueve años que la ciudad de Nueva York está bajo alerta de ventisca.

Las alertas de tormenta invernal se extienden desde Carolina del Norte hasta el norte de Maine, con alertas también vigentes en partes del este de Canadá. En todo EE. UU., más de 200.000 hogares y negocios se encuentran sin electricidad.

Cuarenta millones de personas en alerta

Según informa The New York Times, la tormenta invernal que paralizó vuelos y ferrocarriles, puso a más de 40 millones de personas bajo alerta de ventisca en el noreste y el Atlántico medio y se intensificaba a primeras horas del lunes.

Se esperaba que la tormenta alcance su mayor intensidad durante la noche, con nevadas de 5 centímetros o más por hora, según el Servicio Meteorológico Nacional. A última hora del domingo, los pronosticadores advirtieron que se estaban desarrollando condiciones de ventisca.

Para la madrugada del lunes, partes de Nueva Jersey y Nueva York ya habían recibido 30 centímetros de nieve en un lapso de 12 horas. En total, se espera que caigan más de 60 centímetros de nieve en partes de Nueva Inglaterra, y la región de la ciudad de Nueva York podría recibir al menos 45 centímetros.

A la 1 a.m., más de 200,000 clientes en la región del Atlántico medio estaban sin suministro eléctrico, principalmente en Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Nueva York y Pensilvania, de acuerdo con poweroutage.us.

Desde las primeras horas del lunes, la mayoría de los vuelos de entrada y salida de los tres aeropuertos principales de la región de Nueva York fueron cancelados. Ya se han cancelado más de 4.200 vuelos comerciales en los Estados Unidos, según FlightAware.

La tormenta también ha paralizado el transporte público en partes de la región. Las operaciones de autobús, tren y tren ligero de NJ Transit están completamente detenidas. En Nueva York, el Long Island Rail Road suspendió el servicio a la 1 a.m.

Si la nevada en la ciudad de Nueva York alcanza los 45 centímetros previstos, la tormenta sería la más intensa desde 2016, cuando una ventisca récord dejó casi 70 centímetros en Central Park. A los 900.000 estudiantes de las escuelas públicas de la ciudad se les concedió un día libre por nieve este lunes, cancelándose incluso las clases remotas.

FUENTE: Clarín con información de The New York Times

