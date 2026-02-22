Violento temporal en Mendoza: casi 150 operativos y decenas de evacuados

Un fuerte temporal azotó a Mendoza entre la tarde y la noche del sábado y dejó un saldo preocupante: 149 intervenciones de emergencia y decenas de familias evacuadas en distintos departamentos del Gran Mendoza.

Según confirmó Defensa Civil, los mayores daños se concentraron en Godoy Cruz y Las Heras, donde el desborde de cauces y el ingreso de agua a viviendas obligaron a realizar rescates de urgencia y desalojos preventivos.

En Godoy Cruz se registraron 61 casos asistidos, entre ellos la evacuación de 40 vecinos del barrio Los Cerrillos y el rescate de tres personas que quedaron atrapadas en sus vehículos en inmediaciones del Dique Frías.

En Las Heras, por su parte, se contabilizaron 51 intervenciones. El agua ingresó en 48 viviendas y se produjeron tres derrumbes estructurales, aunque afortunadamente no hubo personas lesionadas.

La contingencia también impactó en Santa Rosa, con 20 asistencias por filtraciones en techos, y en la Ciudad de Mendoza, donde al menos diez viviendas resultaron anegadas y varios comercios de la calle Las Heras sufrieron el ingreso de agua.

El temporal activó además una alerta de la empresa Aguas Mendocinas (Aysam), ante la posibilidad de cortes en el servicio de agua potable. La apertura de compuertas en el Dique Cipolletti elevó los niveles de turbidez en las plantas potabilizadoras por encima de los límites operativos, lo que obligó a pedir a la población un uso extremadamente medido y solidario del recurso hídrico.

Aunque el Servicio Meteorológico Nacional no mantiene alerta vigente para este domingo, el pronóstico anticipa inestabilidad y probabilidad de tormentas aisladas durante el inicio de la semana. Desde los organismos provinciales aseguraron que el monitoreo continúa ante la persistencia de condiciones climáticas inestables.