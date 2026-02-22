domingo 22 de febrero 2026

Cuyo

Vendimia 2026: a 90 años, Mendoza prepara una fiesta que apelará a la memoria

Con 750 artistas en escena y música 100% en vivo, la fiesta buscará reconectar con la memoria colectiva. A nueve décadas de su primera edición, Mendoza revive la esencia de la Vendimia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

Noventa años después de aquella primera Vendimia de 1936, Mendoza volverá a encender su teatro griego con una puesta que promete tocar el corazón de miles de personas.

Cómo comprar entradas para la Fiesta de la Vendimia 2026.
Fiesta Nacional de la Vendimia: cuánto cuestan las entradas para los sanjuaninos
El Acto Central, titulado “90 Cosechas de una misma cepa”, no será solo un espectáculo: será un viaje en el tiempo. El 7 de marzo, el Teatro Griego Frank Romero Day reunirá 750 artistas en escena para rescatar símbolos que marcaron generaciones.

image

Regresan las cajas lumínicas patrimoniales. Vuelven los frisos al frente del escenario. Reaparecen las aguas danzantes y el recordado brindis del gaucho. El vestuario recuperará piezas históricas del archivo vendimial y la música será completamente en vivo, con 55 músicos ocupando el corazón de la escena, segun mencionaron algunos medios mendocinos.

La tecnología estará presente, pero el eje será otro: recordar. Reconectar. Volver a sentir.

Porque si algo distingue a la Vendimia es que no se limita a ser un show. Es identidad. Es herencia. Es memoria colectiva que se renueva cada marzo bajo el cielo mendocino.

