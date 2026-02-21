sábado 21 de febrero 2026

Congreso

Reforma laboral, Ley Penal Juvenil y Ley de Glaciares: cuándo la gestión de Milei pretende tratar proyectos clave

El temario diseñado para el período de sesiones extraordinaras obsesiona a la mesa política, que volverá a reunirse la próxima semana para culminar con los procesos legislativos en curso y sancionar la mayor cantidad de proyectos posibles.

Por Agencia NA
image

El gobierno de Javier Milei se encuentra en las vísperas de sancionar la reforma laboral, una de las principales normas de segunda generación que el Presidente planeó para esta etapa de su mandato. La última semana de febrero concentrará una intensa actividad en el Senado: el jueves por la Ley Penal Juvenil y la modificación a la Ley de Glaciares y el viernes por la ‘modernización’ del sistema laboral.

Lo cierto es que el temario diseñado para el período de sesiones extraordinarias obsesiona a la mesa política, que volverá a reunirse la próxima semana para culminar con los procesos legislativos en curso y sancionar la mayor cantidad de proyectos posibles.

En las últimas semanas, ningún integrante del reducido círculo designado por el presidente Javier Milei cumplió actividades por fuera del objetivo principal de negociar las voluntades necesarias.

Desde Washington, destino al que viajó para participar de la ceremonia inaugural del Consejo de Paz impulsado por el republicano Donald Trump, Milei celebró los avances en la sesión en la Cámara de Diputados y, a su vuelta, le atribuyó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el nuevo triunfo legislativo que se sumará al Presupuesto 2026 y a la Ley de Inocencia Fiscal.

“Ella es el jefe. Ella lo hizo de vuelta”, sintetizó a través de un posteo en redes en el que se la ve a la funcionaria escoltada por parte de la mesa política que funcionó bajo la coordinación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Con el objetivo trazado, el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, dedicaron sus días a receptar reclamos de legisladores y gobernadores y a dar lugar a cambios en el proyecto que conquistó 135 votos a favor y 115 en contra durante la madrugada del jueves.

Uno de ellos fue la eliminación del artículo 44 que establecía bajas salariales en caso de licencias por enfermedad.

Pasada la turbulencia, y luego de haber mantenido en el proyecto la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los puntos más cuestionados por los bloques de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal, en Balcarce 50 destacaron la determinación de dar lugar a cambios, una disposición que antes era impensada.

“Dimos lugar a cambios, una modificación de lo que estuvo pasando en el último tiempo. Se decidió en base al diálogo dar de baja el artículo 44 que planteaba la oposición y fue buen visto”, admitió ante la Agencia Noticias Argentinas un interlocutor del espacio.

Aún con algunas cuentas pendientes en el haber, el oficialismo parecen haber tomado nota de los traspies padecidos durante los dos primeros años legislativos, marcados por fuertes derrotas.

Con la nueva dinámica de toma de decisiones en marcha, y habiendo logrado neutralizar no solo a la oposición sino al sindicalismo, La Libertad Avanza (LLA) se esperanza para el 2026.

En agenda para la próxima semana, la mesa política reeditará sus encuentros el lunes a las 14:30, mientras el martes siguiente se celebrará la primera reunión de gabinete del año con intención de ordenar las prioridades a tratar luego de la Apertura de Sesiones Ordinarias del 1° de marzo.

