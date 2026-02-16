Debate caliente: el FIT "corre por izquierda" a la CGT por la reforma laboral de Milei

Los principales referentes del Frente de Izquierda expresaron este lunes su disconformidad con el hecho de que la convocatoria al paro general lanzada por la CGT para la sesión en la que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral sea “sin movilización”, y en ese sentido reclamaron “hacer activa la medida marchando al Congreso”.

A través de la red social X, Bregman pidió “parar masivamente ese día y hacer efectiva la medida marchando al Congreso Nacional donde quieren consumar la infamia”.

“Proponemos también acciones en todo el país y a los sectores que quieran movilizarse, organizar en común caravanas desde distintos puntos del Gran Buenos Aires, La Plata y los barrios de la Ciudad para confluir en el Congreso. El rechazo tiene que expresarse fuerte”, agregó la ex candidata presidencial.

Cómo viene la agenda

El oficialismo aspira a dictaminar este próximo miércoles en un plenario de comisiones para sesionar el jueves, aunque en caso de que no haya acuerdo con los aliados sobre el texto de la ley la sesión podría trasladarse al 25 de febrero.

“Producto de la rosca en el Congreso, aún no se sabe si la reforma laboral esclavista se tratará el 19 o el 25. De lo que sí estamos seguros es que hay una bronca bárbara y que a esta reforma hay que enfrentarla y derrotarla de conjunto”, sostuvo Bregman.

Por su parte, el también diputado nacional del Frente de Izquierda y del PTS Nicolás el Caño se sumó a las críticas hacia la conducción de la CGT por convocar a un paro general “sin movilización, lo que debilita la fuerza para voltear la reforma”.

Para el referente de izquierda, la central obrera se vio obligada a convocar a un paro “por la bronca de millones a su traición escandalosa”, luego de que movilizara a cuentagotas en la sesión del Senado donde la reforma laboral obtuvo media sanción, y en medio de sospechas de acuerdos con el Gobierno para sostener las cuotas solidarias y las alícuotas de aportes patronales a las obras sociales.

“La clase trabajadora tiene que tomar en sus manos esta acción paralizando el país contra la Ley esclavista y movilizarse masivamente al Congreso y a las plazas de todo el país. Paro nacional activo con piquetes y plan de lucha hasta tirar abajo esta Ley y todo el plan de Milei”, indicó Del Caño en una publicación de X.

Gabriel Solano, del Partido Obrero y legislador porteño del FIT consideró que “la CGT no solo debe convocar a un paro cuando se trate la reforma laboral esclavista en el Diputados” sino que “debe también convocar una manifestación masiva y abrazar el Congreso con medio millón de trabajadores”. __IP__

Por su parte, el diputado nacional del FIT y del PRO Néstor Pitrola aseveró que “los intentos de (Patricia) Bullrich y Martín Menem de evitar cambios en la reforma laboral para que no vuelva al Senado son mamarrachos inconcebibles, como prometer revertir el descuento salarial por enfermarte en los futuros convenios colectivos con alguna suma no remunerativa”.

“Toda la reforma laboral es esclavista, no sólo esta cláusula a la que no se animó ni la dictadura. El jueves, todos a la calle, paro activo nacional, que la reforma no pase”, reclamó en su cuenta de X.