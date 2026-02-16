lunes 16 de febrero 2026

Reforma laboral

La CGT confirmó un paro nacional con apoyo clave del transporte, ¿y en San Juan?

La medida será de 24 horas y coincidirá con el debate del proyecto en la Cámara Baja. La decisión fue unánime y contará con el respaldo del gremio de los colectiveros a nivel nacional. Las repercusiones en San Juan, con cautela.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó la realización de un paro general de 24 horas el mismo día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. La decisión se tomó este lunes durante una reunión virtual del Consejo Directivo, donde hubo unanimidad para avanzar con la medida de fuerza y se descartó, al menos por ahora, una movilización al Congreso.

Será el cuarto paro general contra la gestión de Javier Milei y marca un endurecimiento en la postura de la central obrera, en medio de un clima de creciente tensión con el oficialismo. La convocatoria se activó ante la posibilidad de que el debate en la Cámara Baja se concrete esta semana, ya que el Ejecutivo busca acelerar la aprobación definitiva del proyecto.

En un primer momento, la conducción cegetista evaluaba mantener una estrategia más moderada, intentando introducir modificaciones a la reforma o dilatar su tratamiento legislativo. Sin embargo, la presión interna de distintos gremios y la polémica en torno al artículo que reduce el pago salarial durante licencias médicas terminaron inclinando la balanza hacia una huelga nacional.

image

Durante el encuentro virtual también se planteó la posibilidad de acompañar el paro con una nueva movilización al Congreso, como ocurrió días atrás. No obstante, esa opción fue descartada y se optó por concentrar la demostración de fuerza en la paralización de actividades en todo el país.

Uno de los puntos clave para el alcance de la medida es la adhesión del transporte. La Unión Tranviarios Automotor (UTA), que agrupa a los choferes de colectivos, confirmó su apoyo a la huelga, lo que garantiza un impacto significativo en la circulación urbana y en el funcionamiento de distintos sectores productivos.

La relación entre la UTA y la CGT había mostrado tensiones en los últimos meses, ya que el gremio no integra actualmente la conducción cegetista y en anteriores paros generales no se había sumado. Sin embargo, tras gestiones realizadas el fin de semana entre dirigentes sindicales, el sindicato liderado por Roberto Fernández dio el visto bueno para acompañar la medida.

De concretarse el tratamiento del proyecto en Diputados, el país podría enfrentar una jornada de fuerte impacto en la actividad económica y en los servicios esenciales, en un nuevo capítulo del conflicto entre el Gobierno y el movimiento sindical.

Tras el anuncio, hubo repercuciones en San Juan:

La CGT confirmó la realización de un paro general de 24 horas el mismo día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

En San Juan, el diputado provincial Eduardo Cabello, confirmó que San Juan adhiere a la medida de fuerza. Por otro lado, el secretario General de la UTA sanjuanina, Héctor Maldonado, aseguró que todavía no tiene instrucciones nacionales sobre el paro y que aguardará información oficial con mayor certeza para el próximo miércoles.

Sin colectivos, la medida de fuerza cobra un cariz más contundente.

El Penal de Chimbas alberga presos federales en virtud de un convenio con Nación.
Dilema

Presos federales en San Juan: una megamillonaria deuda que no se paga y el plan para trasladarlos urgente a una cárcel propia

Por Miriam Walter

