Declaraciones

Bullrich aseguró que la reforma laboral "es una ley muy buena"

La senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) dijo que el proyecto que obtuvo media sanción en el Senado no perjudica ni a los trabajadores ni a las empresas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La senadora Patricia Bullrich.

La senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, aseguró que la reforma laboral, que tuvo media sanción en el Senado, no destruye empleos ni empresas.

Es una ley muy importante, muy buena, que genera un equilibrio que hasta el día de hoy no lo teníamos” entre las empresas y los trabajadores, señaló la legisladora en declaraciones a Radio Rivadavia.

Explicó que pese a haber aceptado desde el oficialismo modificaciones al texto original, “el corazón de la ley está intacto”, y señaló que los cambios que se introdujeron “tienen que ver con juntar una mayoría y lograr los votos necesarios para que la ley salga”.

“Tuvimos 42 votos a favor prácticamente en todos los artículos, lo que significa estar bastante por arriba de lo que se necesitaba, y esto da tranquilidad para saber que hay un margen para la sanción”, agregó.

Bullrich destacó que el oficialismo logró aprobar “el corazón de la ley, que le da previsibilidad a los que trabajan y a las empresas, y genera instituciones nuevas como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que permite que las empresas puedan tener dinero para los pasivos laborales”.

“Dejamos bien en claro lo que es una indemnización, una por año, y eso es muy importante porque es una tradición en la Argentina, aunque hay países que no tienen indemnización”, añadió.

Además, recalcó que con el texto aprobado “generamos institutos nuevos, como el Banco de Horas, incorporamos el salario dinámico, modernizamos, adaptamos y generamos la posibilidad de una negociación colectiva en la que el ámbito menor prevalece sobre el mayor”.__IP__

“Es una ley muy importante, muy buena, que nos va a dar una oportunidad de acompañar con otras cosas, porque las normas laborales no crean empleo por sí, lo que hace esta ley facilitar que el empleador no piense que contratar un trabajador es ganarse un problema”, subrayó.

