Ratificaron la condena al "Abuelo Pepe" por abusar de sus nietos, le revocaron la domiciliaria y pasará 12 años preso

Después de tres años de que estallara el tormentoso caso del “Abuelo Pepe”, el jubilado que abusó de cuatro nietos, un tribunal dictó la sentencia definitiva con una condena de 12 años de prisión y le levantó la detención domiciliaria. La resolución judicial llega luego de idas y vueltas con una condena inicial que fue apelada y otros recursos que llevó el caso a la Corte de Justicia de San Juan.

Esta última sentencia, dictada este miércoles por el tribunal compuesto por los jueces Mónica Lucero, Mariano Carrera y Pablo León, puso fin a ese largo proceso judicial iniciado en febrero 2023. Ese mes se conocieron las denuncias contra este sujeto, al que se lo identifica como el “Abuelo Pepe” , un jubilado de 73 años de Capital que fue acusado de violar, en algunos casos, y de someter a tocamientos, en otros, a cuatro de sus nietos. Entre las víctimas hay un varón. Esas perversiones llegaron al punto que abusó de una de las chicas, de 14 años, cuando estaba internada por un problema de salud.

image Los jueces Mónica Lucero, Mariano Carrera y Pablo León.

Las propias víctimas brindaron testimonio sobre esos ultrajes a través de Cámara Gesell y se reunieron elementos suficientes para que un fiscal de la UFI CAVIG lo llevara a juicio en septiembre de 2023. En aquella oportunidad, el “Abuelo Pepe” fue condenado a 14 años de cárcel, pero su defensa apeló el fallo. Así comenzó otra batalla judicial. Mientras tanto, el jubilado siguió gozando de la prisión domiciliaria en razón de su edad y para cuidar a su esposa enferma, según fuentes judiciales.

image Los defensores, los abogados Claudio Vera y Alejandra Iragorre.

Posteriormente, un Tribunal de Impugnación revisó la sentencia de primera instancia, declaró nulos tres hechos por una falla procesal y resolvió ajustar la pena a 10 años de cárcel. La defensa no quedó conforme, al igual que la fiscalía, por lo que ambas partes presentaron distintos recursos y el caso finalmente llegó a la Corte de Justicia de San Juan.

image El fiscal Alberto Martínez.

Las presentaciones fueron analizadas durante el 2025 por el máximo tribunal de la provincia y finalmente resolvió que ratificar parcialmente la condena, pero a la vez declaró prescriptos dos de los hechos calificados bajo la figura de abuso sexual simple. En el fallo no hizo mención a la pena, pero dispuso que un nuevo tribunal realizara el juicio de cesura para determinar la pena contra el jubilado.

Esa audiencia se realizó este miércoles 11 de febrero, con el tribunal compuesto por los jueces Mónica Lucero, Mariano Carrera y Pablo León. El “Abuelo Pepe” se sentó acompañado por sus defensores, los abogados Claudio Vera y Alejandra Iragorre, quienes insistieron en mantener la prisión domiciliaria y solicitaron la pena mínima de 8 años de cárcel. Del otro lado estuvo el fiscal Alberto Martínez, de la UFI CAVIG, quien pidió que la condena fuera de 14 años y que se le revocara la prisión domiciliaria.

image El "Abuelo Pepe" frente al tribunal y custodiado.

Tras la deliberación, los jueces resolvieron condenar al “Abuelo Pepe” a la pena de 12 años de cárcel y dispusieron que fuera de cumplimiento efectivo, por lo que ordenaron su traslado al penal de Chimbas. Dejaron en claro que revocaron la prisión domiciliaria al jubilado porque había violado ese régimen. Un informe del Patronato de Presos y Liberados reveló que en diciembre último concurrieron a su domicilio para constatar su presencia y constataron que se había ausentado.