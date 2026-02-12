La Fiscalía insiste en la perpetua para la científica del CONICET, Luciana Bustos, pero todo está en manos del Tribunal de Impugnación

A más de dos años del crimen de Marcelo Amarfil en Las Chacritas, la causa contra la científica del CONICET, Luciana Bustos, entró en una fase de tecnicismos judiciales complejos.

Jugada clave Crimen en Las Chacritas: la defensa de Bustos se anticipa a la definición de la pena y presenta un recurso de casación en la Corte

Hace tres días se dio a conocer que la defensa de la acusada presentó un recurso de casación, ya que insiste en su absolución. Ante esta noticia, fuentes judiciales confirmaron a Tiempo de San Juan que la F iscalía de Impugnación, representada por Fabrizio Medici , y los abogados querellantes también interpusieron recursos de casación contra lo dictado por el Tribunal de Impugnación (TI) colegiado, compuesto por Benedicto Correa, Eduardo Raed y Juan Carlos Caballero Vidal (h).

Cabe destacar que, a fin de 2025, el TI resolvió de manera unánime rebajar la calificación contra Luciana Bustos. Precisamente, eliminó el agravante del vínculo y la calificación quedó en homicidio simple.

Fuentes judiciales manifestaron que la Fiscalía de Impugnación solicitó la nulidad absoluta de la sentencia del Tribunal, fundamentando que es incongruente y defectuosa.

Lo que llamó la atención de la Fiscalía fue el argumento que utilizó el Tribunal de Impugnación para decir que el agravante de vínculo no existió. Estos se basaron en un fallo de la Corte Suprema que explica que el vínculo entre dos personas existe cuando la pareja está casada.

Por este tema en particular, el fiscal del caso Francisco Pizarro, siempre manifestó que había prueba suficiente para comprobar que existía una relación entre ellos, que sus amigos no lo sabían, pero que se sospechaba. Además, citaron mensajes íntimos donde se trataban como “amor”, “amorcito”, entre otras expresiones, expresaron fuentes del caso.

Cabe destacar que todos estos recursos (fiscalía, querella y defensa) primero son presentados al Tribunal de impugnación y este resuelve si son admitidos. En caso de que no se haga lugar, la Fiscalía de Impugnación anunció que presentará una queja formal ante la Corte de Justicia de San Juan.

La presentación de la Fiscalía expresa que, en caso de que no se haga lugar a la nulidad, se plantea la casación por inobservancia y errónea aplicación de la ley sustantiva, y solicitan que se condene a Luciana Teresita Bustos a la pena de prisión perpetua por ser autora penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y la alevosía.

El crimen en Las Chacritas

Esta historia trágica comienza en horas de la noche, del 16 de enero de 2024, cuando Bustos pasó a buscar a Amarfil por su casa. De ahí se dirigieron a comer algo al bar “Hormiga Roja”. Ya siendo la madrugada del 17 de enero de 2024, se fueron para el aeropuerto a bordo de un auto y en calle Pellegrini, en una zona con poco tránsito vehicular, mantuvieron relaciones sexuales.

Ahí Bustos ató las manos de Amarfil con el volante y le puso un antifaz. La víctima no sabía que ocurría en su entorno, creía que era un juego sexual, y ahí fue apuñalado en 6 ocasiones. Amarfil se defendió mordiéndole el antebrazo, se desató como pudo y salió del auto. Pero se desangró y murió en la orilla.

A la 1:40 horas un funcionario policial que pasaba por la zona se topó con Bustos y esta le dijo: “Mi amigo se mató, se mató con un cuchillo”. Le dijo que “venían de un asado y que le dio un brote psicótico”.