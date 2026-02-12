jueves 12 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Probation

Buscaban droga y encontraron el botín de un robo: deberá pagar $120.000 y trabajar gratis

La investigación, que inicialmente tenia otro proposito, derivó en la imputación de Mónica Beatriz Paez por el delito de encubrimiento por receptación de efectos de dudosa procedencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Buscaban droga y terminaron encontrando una gran cantidad de objetos de dudosa procedencia. La Justicia homologó un acuerdo de Suspensión de Juicio a Prueba para Mónica Beatriz Páez, tras un allanamiento que meses atrás había generado un amplio despliegue policial en Rawson.

Lee además
en cordoba, detienen a un hombre que vendia droga en eventos deportivos amateur
Operativo

En Córdoba, detienen a un hombre que vendía droga en eventos deportivos amateur
la violenta gresca en el b° los toneles y su trasfondo mas oscuro: ¿las victimas buscan quedarse con la casa para vender droga?
Videos inéditos

La violenta gresca en el B° Los Toneles y su trasfondo más oscuro: ¿las víctimas buscan quedarse con la casa para vender droga?

El procedimiento se realizó el 8 de noviembre de 2025 en una vivienda del Lote Hogar 32, en el marco de una orden emitida por la Justicia Federal de San Juan. La intervención estuvo a cargo del Departamento de Drogas Ilegales.

Aquel operativo, derivó en el secuestro de motos de distintas cilindradas, televisores, computadoras, herramientas varias, armas de fuego y dinero en efectivo.

Con el avance de la investigación, se determinó que varios de los efectos coincidían con bienes denunciados en distintas causas por robos y hurtos, lo que motivó la intervención de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad.

La causa fue encuadrada como encubrimiento por receptación de efectos de dudosa procedencia. Finalmente, en audiencia celebrada el 11 de febrero de 2026, el juez de Garantías Matías Parrón hizo lugar al acuerdo de Suspensión de Juicio a Prueba por el plazo de dos años.

Como parte de las condiciones impuestas, Páez deberá abonar $120.000 mediante la Oficina de Medidas Alternativas del Poder Judicial, realizar tareas comunitarias y cumplir reglas de conducta.

Temas
Seguí leyendo

Estaba prófugo, hacía exhibicionismo en la calle y cayó con un "kiosquito" de droga en Chimbas

Hallan un aire acondicionado que había sido robado en Pocito

Un desconocido abandonó una moto al ver a la policía en Rawson: el rodado no está denunciado como robado

Tenía su camioneta radiada e intentó sacarla a la fuerza en Rivadavia: no lo dejaron y escupió a un policía

Detienen al "Droguita" Capital, el menor implicado en varios hechos delictivos

Ratificaron la condena al "Abuelo Pepe" por abusar de sus nietos, le revocaron la domiciliaria y pasará 12 años preso

Golpe a delincuentes profesionales: secuestran una moto que había sido robada en Mendoza

Hay fecha para el juicio a los cuatro federales acusados de robar $20.000.000 a un camionero en Vallecito

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Abuelo Pepe frente al tribunal y custodiado.
Anciano pervertido

Ratificaron la condena al "Abuelo Pepe" por abusar de sus nietos, le revocaron la domiciliaria y pasará 12 años preso

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Andino y Chica se despegan del Bloque Justicialista en Diputados y votarán a favor del acuerdo del Mercosur-Unión Europea
Legislativas

Andino y Chica se despegan del Bloque Justicialista en Diputados y votarán a favor del acuerdo del Mercosur-Unión Europea

¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan
¿Lo sentiste?

¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan

Jueves ventoso en San Juan: ráfagas de hasta 50 km/h y máxima de 30°
SMN

Jueves ventoso en San Juan: ráfagas de hasta 50 km/h y máxima de 30°

El Abuelo Pepe frente al tribunal y custodiado.
Anciano pervertido

Ratificaron la condena al "Abuelo Pepe" por abusar de sus nietos, le revocaron la domiciliaria y pasará 12 años preso

Le disparó a su propio nieto y ahora está prófugo: le secuestraron armas, cocaína y casi $2,7millones
En Rawson

Le disparó a su propio nieto y ahora está prófugo: le secuestraron armas, cocaína y casi $2,7millones

Te Puede Interesar

En busca del nuevo juez camarista civil: el perfil de los tres aspirantes y una designación que todavía no tiene fecha
Jugoso cargo judicial

En busca del nuevo juez camarista civil: el perfil de los tres aspirantes y una designación que todavía no tiene fecha

Por Florencia García
Empaque bajo parral. La modalidad permite cosechar y acondicionar la uva de mesa en el mismo viñedo, reduciendo manipulación, deshidratación y costos para los productores sanjuaninos.
Pedido histórico

La uva de mesa sanjuanina ganó una batalla: recuperó una práctica que reduce pérdidas y costos

Las carnicerías de San Juan preparan un nuevo aumento (foto ilustrativa). 
Atención

Advierten que la carne volverá a subir en San Juan la próxima semana

¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan
¿Lo sentiste?

¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan

Buscaban droga y encontraron el botín de un robo: deberá pagar $120.000 y trabajar gratis
Probation

Buscaban droga y encontraron el botín de un robo: deberá pagar $120.000 y trabajar gratis