Buscaban droga y encontraron el botín de un robo: deberá pagar $120.000 y trabajar gratis

Buscaban droga y terminaron encontrando una gran cantidad de objetos de dudosa procedencia. La Justicia homologó un acuerdo de Suspensión de Juicio a Prueba para Mónica Beatriz Páez , tras un allanamiento que meses atrás había generado un amplio despliegue policial en Rawson.

El procedimiento se realizó el 8 de noviembre de 2025 en una vivienda del Lote Hogar 32 , en el marco de una orden emitida por la Justicia Federal de San Juan. La intervención estuvo a cargo del Departamento de Drogas Ilegales.

Aquel operativo, derivó en el secuestro de motos de distintas cilindradas, televisores, computadoras, herramientas varias, armas de fuego y dinero en efectivo.

Con el avance de la investigación, se determinó que varios de los efectos coincidían con bienes denunciados en distintas causas por robos y hurtos, lo que motivó la intervención de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad.

La causa fue encuadrada como encubrimiento por receptación de efectos de dudosa procedencia. Finalmente, en audiencia celebrada el 11 de febrero de 2026, el juez de Garantías Matías Parrón hizo lugar al acuerdo de Suspensión de Juicio a Prueba por el plazo de dos años.

Como parte de las condiciones impuestas, Páez deberá abonar $120.000 mediante la Oficina de Medidas Alternativas del Poder Judicial, realizar tareas comunitarias y cumplir reglas de conducta.