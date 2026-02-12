En busca del nuevo juez camarista civil: el perfil de los tres aspirantes y una designación que todavía no tiene fecha

Tras la jubilación de María Josefina Nacif, en agosto de 2025, la Cámara Civil quedó con una vacante clave que ahora concentra la atención del ámbito judicial y político sanjuanino. El Consejo de la Magistratura ya cumplió su parte: entrevistó a 42 postulantes y conformó la terna definitiva. Sin embargo, la definición final aún no tiene fecha.

Los nombres que superaron el proceso de selección son Javier Aguiar Pacheco, Esteban De la Torre y Marianela López . Tres perfiles distintos, con trayectorias y respaldos políticos diversos, que ahora deberán esperar la votación que definirá quién ocupará el estratégico sillón en la Cámara Civil.

Marianela López

image

Abogada egresada de la Universidad Nacional de Córdoba en 2001, Marianela López comenzó su carrera en la función pública en 2003 como asesora en la Dirección Provincial de Informática.

En agosto de 2011 marcó un hito al convertirse en la primera mujer en presidir el Foro de Abogados de San Juan, cargo que ejerció hasta 2013 tras suceder a Isidro Díaz. Durante ese período también fue directora adjunta de la Comisión de Administración de Justicia de la Federación Argentina de Colegios de Abogados y delegada del Foro ante esa entidad nacional.

Especializada en Derecho Civil, Laboral y Comercial, López dio el salto a la política en 2015 de la mano de Rodolfo Colombo, cuando fue candidata a diputada departamental por Actuar. Posteriormente se desempeñó como asesora de ese bloque en la Cámara de Diputados y, en noviembre de 2020, fue designada jueza de Familia por unanimidad durante la segunda gestión de Sergio Uñac.

Su postulación cuenta con el respaldo del bloquismo y el acompañamiento de sectores del oficialismo. Además, su hija, Macarena Bravo López, integra como vocal la lista recientemente electa en el Foro de Abogados, espacio de fuerte peso institucional donde el Partido Bloquista tiene participación activa.

Esteban De la Torre:

image

Esteban De la Torre tiene una extensa trayectoria en la magistratura. Fue juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Minería y, en diciembre de 2016, durante el primer gobierno de Sergio Uñac, fue designado juez de Familia.

En el ámbito político es identificado como un magistrado cercano al oficialismo y con diálogo directo con el vicegobernador Fabián Martín. Esa cercanía lo habría posicionado con fuerza en la negociación.

Su perfil combina experiencia técnica en el fuero civil con un reconocimiento dentro de la estructura judicial provincial.

Javier Aguiar Pacheco

pacheco

Javier Aguiar Pacheco se desempeña como empleado en la Fiscalía de Estado y es considerado un profesional con sólida formación técnica. Ya había participado en una terna anterior para el Juzgado de Paz de la Capital, aunque en esa oportunidad no resultó electo: el cargo fue para el exasesor Letrado del Gobierno, Carlos Lorenzo.

Dentro del mapa político–judicial es visto como un perfil que no comulga con el peronismo y que mantiene llegada a algunos sectores bloquistas. Aunque aparece con menor estructura política que sus competidores, quienes lo conocen destacan su capacidad profesional.

Una definición sin fecha

Si bien la terna ya está conformada, fuentes calificadas confirmaron que aún no hay fecha definida para la votación en la Cámara que determinará quién será el próximo juez camarista civil.

La vacante que dejó Nacif no es menor: se trata de un cargo estratégico dentro del fuero civil. En ese contexto, la definición no solo será jurídica sino también política, en una negociación donde los respaldos, los equilibrios partidarios y las mayorías necesarias jugarán un papel determinante.