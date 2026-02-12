jueves 12 de febrero 2026

"Histórico", el mensaje de Milei tras la votación en el Senado

El Presidente celebró la aprobación de su proyecto de modernización laboral.

Por Agencia NA
El presidente Javier Milei celebró la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, donde se aprobó el proyecto de Modernización laboral.

“Histórico. VLLC", publicó el mandatario nacional en su cuenta de X. Así se expresó Milei luego de que la Cámara alta aprobara con 42 votos afirmativos la reforma laboral.

En el recinto acompañaron la votación la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli.

Tras una maratónica jornada de debate, el Senado logró la media sanción de la reforma laboral

Andino y Chica se despegan del Bloque Justicialista en Diputados y votarán a favor del acuerdo del Mercosur-Unión Europea

San Juan debate: dos conocidos abogados se cruzaron por la baja de la edad de imputabilidad de los menores

Reforma laboral: el Gobierno hizo cambios de último minuto que benefician a gremios y cámaras empresariales

Axel Kicillof se sumó a la marcha contra la reforma laboral

Convicción Federal confirmó el voto contra la reforma laboral

Los discursos de los tres senadores sanjuaninos en el debate de la reforma laboral: entre recuerdos de la "década ganada" y críticas al kirchnerismo

Los salarios se seguirán cobrando a través de los bancos, y no de billeteras virtuales

