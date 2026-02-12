¡Se movió todo!: Fortísimo temblor en Chile se sintió en San Juan

Un sismo de magnitud 6,1 se registró este jueves a las 10.34 y se percibió con fuerza en distintos puntos de San Juan, generando alarma entre los vecinos.

Según informó el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 6,1 en la escala de Richter. El epicentro se ubicó a 14,8 kilómetros al sureste del Parque Fray Jorge, en la comuna de Ovalle.

Un alerta de Google anticipó el movimiento Segundos antes de percibirse el movimiento, varios usuarios reportaron haber recibido una alerta automática de Google en sus teléfonos celulares. El aviso advertía “mantente en alerta” y brindaba una serie de recomendaciones preventivas, como colocarse zapatos para evitar lesiones con vidrios u objetos cortantes, revisar posibles pérdidas en las conexiones de gas y mantenerse alejado de edificios que pudieran haber sufrido daños estructurales. image image

Compartí esta nota en redes sociales:







