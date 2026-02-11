miércoles 11 de febrero 2026

Deceso

Pesar por el fallecimiento de Susana Coria, una querida docente de Rivadavia

Docentes, padres, alumnos y exalumnos expresaron su dolor por su partida.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La comunidad de Rivadavia se encuentra conmocionada tras la triste noticia del fallecimiento de la profesora Susana Coria, una figura emblemática cuya trayectoria dejó una marca imborrable en el ámbito educativo local. Coria no solo destacó por su labor frente al aula, sino que fue una de las mentes visionarias detrás del proyecto fundacional de la EPET N° 6 de La Bebida, institución que hoy se erige como un pilar para los jóvenes de la zona gracias a su impulso inicial.

Desde la institución que ayudó a crear, la despidieron con profundo respeto, resaltando que la realidad actual de la escuela es, en gran medida, fruto de su dedicación y esfuerzo. Sus colegas y antiguos alumnos la describen como una docente de vocación inquebrantable, siempre comprometida con la excelencia en la formación técnica y con el crecimiento humano de cada estudiante que pasó por sus manos.

El impacto de su partida se sintió con fuerza en las redes sociales, donde se multiplicaron los mensajes de gratitud por parte de las familias. Muchos padres destacaron no solo su capacidad académica, sino también su calidez y ese empeño personal por asegurar que cada alumno encontrara su lugar y su futuro dentro del sistema escolar.

