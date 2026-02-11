miércoles 11 de febrero 2026

Servicio

Atención: sigue el corte nocturno en la Ruta 141 y Vialidad trabaja a contrarreloj para habilitar un camino alternativo

Por razones de seguridad vial ante los graves daños provocados por las lluvias en el tramo Bermejo-Marayes, confirmaron que se mantiene la restricción de circulación de 19 a 7 horas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
vialidad

Vialidad Nacional ratificó la continuidad del corte preventivo al tránsito en la Ruta Nacional 141, específicamente en el tramo que une las localidades sanjuaninas de Bermejo y Marayes, debido a los daños estructurales provocados por las recientes condiciones climáticas adversas.

miercoles nublado y ventoso para san juan
SMN

Miércoles nublado y ventoso para San Juan
Calor en San Juan.
¡Un horno!

San Juan volvió a ser la provincia más calurosa del país

La medida, adoptada en conjunto con Gendarmería Nacional y el Gobierno de la Provincia de San Juan, busca preservar la seguridad vial ante la presencia de socavones, badenes con arrastre y banquinas descalzadas. Según lo informado, el corte se aplica de manera diaria desde las 19:00 horas hasta las 07:00 horas del día siguiente, restringiendo totalmente la circulación durante ese lapso.

Actualmente, equipos de Vialidad Nacional trabajan intensamente en el sector para construir una huella alternativa paralela a la traza principal, con el objetivo de garantizar la transitabilidad y mejorar las condiciones de seguridad. La habilitación del tránsito nocturno queda supeditada a la mejora de la infraestructura y será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales.

