El calor no se va: alerta por altas temperaturas para el arranque de semana en San Juan
El fenómeno que explica este escenario es el llamado bloqueo atmosférico, una situación en la que la circulación normal de la atmósfera se frena. Cómo estará el clima esta semana en San Juan y hastac uándo durará el calor.
Un fenómeno climático poco habitual para esta época del año volverá a instalar condiciones de pleno verano en gran parte de Argentina y eso incluye a San Juan. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que un bloqueo atmosférico provocará varios días consecutivos de calor intenso, con temperaturas que podrían rozar los 40°C en algunas provincias.
El evento afectará principalmente al norte y centro del país, donde se esperan valores por encima de lo normal para esta altura del año. Un otoño atípico que tiene una explicación.
Varias jornadas con calor sostenido
Según el informe oficial, el fenómeno se origina por el avance de un frente cálido desde el norte, que generará un aumento sostenido de las temperaturas durante varios días. Las provincias más afectadas serán Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Santa Fe y sectores del noroeste bonaerense.
Por nuestra parte en San Juan, las temperaturas en este arranque de semana rondarán los 36° con mínimas de 24°, altas y poco esperables para esta altura del año.
Estas condiciones podrían mantenerse al menos hasta el miércoles, con escasas variaciones.
En el norte del país, especialmente en Formosa y Chaco, los valores más extremos podrían acercarse a los 40°C y extenderse incluso hasta el viernes 3 de abril.
Qué es el bloqueo atmosférico y cómo afecta a San Juan
El fenómeno que explica este escenario es el llamado bloqueo atmosférico, una situación en la que la circulación normal de la atmósfera se frena. En estos casos, una zona de alta presión actúa como barrera, impidiendo el ingreso de frentes fríos o tormentas. Como resultado, el mismo tipo de clima se mantiene durante varios días.
En este contexto, el calor no solo se instala, sino que persiste sin cambios significativos, generando condiciones poco habituales para la época.