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Intenso

El calor sigue sin despedirse: este martes se espera una máxima de 36 grados en San Juan

Es lo que marca el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. ¿Descenderá la temperatura mañana miércoles?

Por Redacción Tiempo de San Juan
El calor continúa presente en el otoño sanjuanino, este martes.

El calor continúa presente en el otoño sanjuanino, este martes.

El otoño sigue avanzando, pero el calor continúa sin dar tregua este martes en San Juan. Según indica el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada se presentará muy cálida, con una temperatura máxima que alcanzará los 36 grados durante la tarde.

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Este martes 31 de marzo, el día comenzó con condiciones parcialmente nubladas, con una temperatura cercana a los 24°C. Por la tarde, el cielo seguirá parcialmente nublado y se registrará el pico térmico de la jornada. Ya hacia la noche, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura descenderá a unos 30°C. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja durante todo el día (entre 0% y 10%), con vientos del sector sureste que oscilarán entre los 13 y 22 km/h, disminuyendo hacia la noche.

Sin embargo, el alivio llegaría el miércoles 1 de abril. Para esa jornada se espera un descenso marcado de la temperatura, acompañado de inestabilidad en las primeras horas del día. Durante la madrugada podrían registrarse tormentas, con una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70% y vientos del sur que podrían alcanzar ráfagas de hasta 31 km/h.

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El resto del miércoles se presentará con nubosidad variable: parcialmente nublado por la mañana, tarde y noche. Las temperaturas serán considerablemente más bajas, con una mínima de 22°C por la mañana, una máxima de 28°C por la tarde y un descenso nuevamente a 23°C hacia la noche.

De esta manera, tras una jornada sofocante, San Juan tendrá un respiro térmico a mitad de semana, más acorde con el avance del otoño.

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