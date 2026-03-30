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En San Juan

Qué es el bloqueo atmosférico y hasta cuándo durará el fenómeno que provoca una oloa de calor inusual en pleno otoño

Un patrón climático anómalo afecta la circulación de frentes fríos, según especialistas, generando máximas cercanas a los 40 °C.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un informe técnico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre un bloqueo atmosférico que generará temperaturas atípicas para el otoño en el país. Según el organismo, el fenómeno instaló desde este domingo valores máximos hasta los 30 °C en la Ciudad de Buenos Aires y hasta 40 °C en la región norte del país, una anomalía térmica que permanecerá durante toda la semana.

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De acuerdo con el informe especial del SMN, el avance de un frente cálido desde el norte impulsó las máximas hasta un rango de 32 a 38 °C en Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Santa Fe y el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Para Chaco y Formosa, el organismo proyectó que el calor extremo podría extenderse hasta el viernes 3 de abril, con picos cercanos a los 40 °C. El reporte detalló que las mínimas oscilarán entre 22 y 27 °C y que la sensación térmica será elevada a lo largo del lapso considerado.

El SMN contextualizó la magnitud del evento al precisar que la anomalía térmica es de 4 a 5 grados por encima del promedio habitual de la época, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en otros sectores afectados. Este desplazamiento de las medias históricas, y en Semana Santa, incide directamente en la programación de actividades al aire libre.

El impacto del bloqueo atmosférico en la duración y distribución del calor

Desde el SMN describieron que el bloqueo atmosférico ocurre cuando los patrones normales de circulación climática quedan “trabados” durante varios días, ralentizando o deteniendo el paso de frentes y tormentas. Esta estructura de alta presión persistentemente instalada actúa como un “muro” que impide el recambio habitual del aire, estancando las condiciones meteorológicas y extendiendo el evento cálido.

El pronóstico oficial señala que las temperaturas elevadas persistirán en la Ciudad de Buenos Aires durante toda la semana, con marcas máximas consistentes de 29 y 30 grados. En tanto, las regiones del norte argentino enfrentarán las mayores restricciones a la variabilidad climática, ya que se estima continuidad de estos valores extremos como mínimo hasta el miércoles, con probabilidad de extenderse en Formosa y Chaco hasta el final de la semana.

El Servició Meteorológico Nacional incluyó en su comunicado medidas de prevención orientadas a limitar los efectos adversos del calor, al enfatizar sobre la protección de grupos de riesgo: niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Las sugerencias oficiales abarcan desde el aumento sistemático del consumo de agua, evitar la exposición directa al sol, atención a la indumentaria adecuada y la reducción de la actividad física en las horas de mayor calor, hasta la restricción de bebidas con cafeína, alcohol o alto contenido de azúcar.

Por otro lado, el pronóstico climático consensuado para marzo-abril-mayo de 2026 anticipó condiciones promedio en la mayor parte del país, con zonas específicas bajo probabilidad elevada de desviaciones en temperatura y precipitación. El informe recomendó seguir los pronósticos a escalas diarias y semanales debido a la variabilidad subestacional y la influencia predominante de forzantes de menor escala.

  • Precipitación normal en el centro y norte de la Patagonia, La Pampa, Buenos Aires, litoral, este de Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero.
  • Precipitación superior a la normal en el noroeste y sur de la Patagonia; normal o inferior a la normal en Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, oeste de Santa Fe y sur de Santiago del Estero.
  • Temperatura superior a la normal en el sur de la Patagonia, noroeste argentino, Córdoba, Santiago del Estero, oeste de Santa Fe, oeste de Chaco y Formosa; temperatura normal o superior a la normal en centro y norte de la Patagonia, Cuyo, La Pampa, Buenos Aires y litoral.

Para este domingo, el SMN pronostica precipitaciones intermitentes, con una probabilidad de entre 40% y 70% en las primeras horas. Las temperaturas se ubicarán entre 21°C y 29°C. El viento soplará desde el este, con velocidades estimadas de 13 a 22 kilómetros por hora.

La tendencia de lluvias continuará el lunes, con registros similares: la temperatura mínima será de 23°C y la máxima alcanzará los 29°C, mientras que la probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre 10% y 40%.

A partir del martes, el SMN anticipa una mejora significativa de las condiciones, con cielo mayormente despejado y temperaturas que llegarán a los 30°C de máxima. Este panorama se mantendrá el miércoles, cuando se prevé una mínima de 22°C y una máxima de 30°C, sin lluvias previstas y con vientos suaves del sector este.

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