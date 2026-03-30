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Luto

Tristeza en el fútbol sanjuanino tras la muerte de un joven jugador de Minero

El deceso ocurrió en la tarde de este domingo. El muchacho se llamaba Santiago Contreras Montaño.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El futbol sanjuanino está pasando por un momento muy triste. El joven jugador de Minero, Santiago Contreras Montaño, perdió la vida durante la jornada de este domingo y la angustia es total.

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Tras darse a conocer la noticia de su deceso, cientos de mensajes inundaron las redes despidiéndose del jugador, que era capitán de la Cuarta División y jugaba en la Primera del Club Atlético Minero Argentino.

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La muerte de este chico ocurrió en la tarde del domingo y el club fue primero en avisar: “El Club Atlético Minero Argentino y toda su comunidad no sale del estado de shock frente a este triste acontecimiento y estamos llevando adelante todo nuestro acompañamiento a la familia y los seres queridos de Santiago”.

“Lamentamos con profundo pesar el fallecimiento de nuestro capitán de cuarta división y actual jugador de primera, Santiago Contreras Montaño”. “Lamentamos con profundo pesar el fallecimiento de nuestro capitán de cuarta división y actual jugador de primera, Santiago Contreras Montaño”.

“Hasta siempre Santi, siempre serás recordado de la mejor manera por toda la familia minera, que en paz descanses”, finaliza el mensaje del club.

Este 30 y 31 de marzo Minero estará de duelo y no habrá actividades, informaron.

Mirá el mensaje completo de Minero:

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La Liga Sanjuanina, otros clubes de la provincia y muchas ciudadanos también lamentaron este terrible momento y las redes estuvieron invadidas de sentidos mensajes:

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