Emanuel Alé, el sanjuanino que se consagró embajador en la Fiesta del Tomaticán

Emanuel Alé, el sanjuanino que fue elegido embajador en la Fiesta del Tomaticán, en Pocito.

Este sábado por la noche, la Plaza de la Libertad fue el epicentro de la tercera edición de la Fiesta del Tomaticán, organizada por el Municipio de Pocito, con una gran convocatoria de vecinos y visitantes que disfrutaron de una jornada llena de sabor, música y tradición pocitana.

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Una multitud se dio cita en la plaza central del departamento, donde Cynthia Castro, Brisa Rodríguez, Darío Salinas, Nancy Díaz, Roberto Varas, Miriam López, Emanuel Alé, Gustavo Silva, Rubén Reynoso y Carolina Gómez cocinaron en vivo el tradicional plato del tomaticán.

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El jurado, integrado por Analia Tello, Renzo Rodríguez, Gustavo Bersecio, Sol Rojas y el embajador del tomaticán 2025, Iván Arnhold, seleccionó a cinco finalistas: Brisa Rodríguez, Roberto Varas, Emanuel Alé, Gustavo Silva y Miriam López. En una instancia decisiva, los finalistas debieron preparar en 40 minutos un plato a elección con el tomate como protagonista.

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Finalmente, el jurado coronó a Emanuel Alé como el nuevo Embajador de la Fiesta del Tomaticán 2026, seguido por Brisa Rodríguez en segundo lugar y Roberto Varas en el tercer puesto.

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Además del concurso, los asistentes pudieron disfrutar de una amplia feria de emprendedores y artesanos, recorrer puestos de comida y degustar de manera gratuita el tradicional tomaticán.

El intendente Fabian Aballay destacó la gran convocatoria y el espíritu de la celebración, resaltando la importancia de este tipo de eventos para poner en valor la cultura y la identidad local.

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La jornada también incluyó espectáculos artísticos con la participación de Aldo Zaragoza, Ballet Vanguardia, Dúo Díaz Heredia, Leo Jorquera y La Jodda, completando una propuesta que convocó a la comunidad sanjuanina.