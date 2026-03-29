Las postales de Nicolás Cabré por las calles sanjuaninas: ¿cómo terminó después de 6 horas de competencia?

Nicolás Cabré fue el nombre famoso que se mezcló entre los cientos de atletas que participaron del Ironman 70.3 en San Juan. Con el dorsal 952, el actor cruzó la meta en 6 horas, 33 minutos y 15 segundos, dentro del último pelotón.

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La competencia, desarrollada sobre 1,9 kilómetros de natación en el Dique Punta Negra, 90 kilómetros de ciclismo y 21,1 de pedestrismo, tuvo parciales de 41:26 en el agua, 2:58:42 en la bicicleta y 2:43:25 en el running para Cabré.

Si bien no aparece en la clasificación general, lo importante es que pudo culminar el exigente recorrido.

El tramo final fue el más duro. En el circuito urbano se lo vio alternando trote y caminata, con signos claros de desgaste físico. Con el maillot abierto y el ritmo lejos del inicio, avanzó como pudo en los últimos kilómetros. Desde afuera, el público acompañó con aplausos y aliento constante, mientras él respondía con gestos breves, casi sin margen.

"Pensé muchas veces en abandonar", le confesó a los conductores oficiales del evento.

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Más allá de los tiempos y la ubicación, el dato es que completó el recorrido en una prueba que exige resistencia y preparación. Cabré, de 46 años, llegó a San Juan tras varios meses de entrenamiento y con experiencia previa en este tipo de competencias.

En la previa había mostrado parte de esa preparación en redes sociales, ya instalado en la provincia y probando el circuito. También estuvo acompañado por Rocío Pardo, su pareja, que siguió de cerca la largada y la previa.

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Fotos: Gabriel Iturrieta